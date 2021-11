Esce dal supermercato e viene investito su via Laurentina: grave 60enne L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno, ma le sue condizioni sono gravi.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa sera ad Ardea, intorno alle 19. Un uomo di sessant'anni è stato investito mentre attraversava la strada in via Laurentina, davanti il supermercato Conad. Secondo le prime informazioni, stava andando a prendere la macchina parcheggiata dall'altro lato della strada, quando è stato preso in pieno da una macchina guidata da un uomo di 40 anni, che si è fermato subito a prestare soccorso. Secondo le prime informazioni, le condizioni dell'uomo sarebbero serie, ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della stazione di Ardea, che dovranno stabilire con esattezza cosa è successo e come mai l'uomo sia stato investito. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno e quali siano le sue attuali condizioni.

Su via Pontina Vecchia investita Nicoletta Sgrò

Si tratta dell'ennesimo incidente stradale avvenuto nel Lazio. Solo ieri una donna, Nicoletta Sgrò, è stata investita da una macchina mentre stava attraversando via Pontina Vecchia. Il conducente della Peugeot 2017 che l'ha presa in pieno si è fermato subito ma per Nicoletta, che aveva due figli, non c'è stato nulla da fare. Nonostante la tempestività dei soccorsi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sembra che il 71enne alla guida dell'auto non abbia visto la donna che stava attraversando la strada e non abbia fatto in tempo a frenare. L'impatto con l'auto è stato così forte che Nicoletta è stata sbalzata a dieci metri di distanza. L'uomo alla guida della Peugeot 207 rischia ora di essere accusato di omicidio stradale.