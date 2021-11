Investita da un 71enne mentre attraversa la Pontina Vecchia, morta Nicoletta Sgrò: lascia due bimbi La donna è morta praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Sembra che l’uomo alla guida dell’auto non l’abbia vista.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Nicoletta Sgrò la donna investita ieri a Pomezia e che ha tragicamente perso la vita in via Pontina Vecchia. Una vera e propria tragedia che ha lasciato sconvolti amici e familiari della donna, che ancora non riescono a credere a quanto è accaduto. Secondo le prime informazioni, Nicoletta stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da una Peugeot 207 guidata da un uomo di 71 anni residente a Pomezia. Il signore si è subito fermato per prestarle soccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nonostante la tempestività dei soccorsi è morta praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Sembra che il 71enne non abbia visto la donna che stava attraversando la strada e non abbia fatto in tempo a frenare. L'impatto con l'auto è stato così forte che Nicoletta è stata sbalzata a dieci metri di distanza.

Il ricordo degli amici di Nicoletta Sgrò

Sul posto, le forze dell'ordine per i rilievi del caso. L'uomo alla guida della Peugeot 207 rischia di essere accusato di omicidio stradale. Sui social, intanto, fioccano i ricordi degli amici di Nicoletta, addolorati per quanto accaduto. "Non voglio mettere foto mi fa più male – scrive un'amica – La nostra estate insieme, i nostri piccoli, gli abbracci sul letto con Chiara e Leo, che ci litigavi per farlo tornare a casa… La nostra pizza in sospeso… Quelle confidenze che solo noi ci siamo fatte, ti ho stretto la mano e ti ho detto nel mio piccolo ci sono, e ci sarò amica mia. Piango da ieri. Stella mia stammi vicino non era ancora il tuo momento". Nicoletta Sgrò lascia due bambini piccoli.