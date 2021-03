Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver accoltellato un 39enne alla fine di febbraio in via Santa Rita da Cascia. Il presunto responsabile è un uomo dipendente dalla droga, ma non si sa perché abbia deciso di ferire il 39enne, anche lui in cerca di cocaina. Forse voleva dei soldi, forse sperava di sottrargli della droga: fatto sta che lo ha ferito al braccio con una forbice, fortunatamente non in modo grave. Tutto è cominciato una sera di qualche giorno fa: il 39enne ha cenato insieme a una sua amica e dopo hanno deciso di andare in via Santa Rita da Cascia per comprare della cocaina. Quando sono arrivati davanti l'entrata del palazzo, la donna è scesa nel seminterrato per acquistare la droga dal pusher. Ma quando è salita ha trovato l'amico ferito a un fianco: era stato aggredito in strada mentre la aspettava.

Accoltella 39enne al braccio, arrestato

I due hanno chiamato il 112 per segnalare l'aggressione: sul posto sono arrivati gli agenti del VI distretto Casilino e della Sezione Volanti, che hanno chiamato il 118 e raccolto le prime dichiarazioni sull'accaduto. Dopo aver appreso che l'accoltellamento era maturato nell'ambiente dello spaccio di droga, hanno ipotizzato che ad aggredire il 39enne fosse stato un altro acquirente della zona, arrivato lì per lo stesso motivo. Dopo qualche giorno di indagini, il presunto aggressore è stato identificato: si tratta di I. E., un frequentato abituale di via Santa Rita da Cascia rintracciato dagli agenti non molto lontano dal luogo dell'incidente. Il 39enne aggredito lo ha riconosciuto tramite una foto e lo ha indicato come colui che gli si è avvicinato con delle forbici, colpendolo al braccio.