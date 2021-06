Un uomo di trent'anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Santa Marinella con le accuse di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblica ufficiale. Ha picchiato la compagna in mezzo alla strada, provocandole ferite guaribili in dieci giorni, e una volta che i carabinieri sono arrivati si è scagliato anche contro di loro, provocandogli delle lesioni lievi. I militari sono intervenuti sulla via Aurelia ieri, dopo che era arrivata una segnalazione per una lite tra uomo e donna in mezzo alla strada. Il 30enne aveva aggredito la compagna, continuandola a insultare anche davanti ai militari. Al loro arrivo è stato bloccato e portato in caserma, in attesa del processo con il rito direttissimo, mentre la donna ferita è stata portata in ospedale.

28enne picchia e violenta la compagna: arrestato

Si tratta dell'ennesima aggressione di un uomo ai danni della sua compagna. Solo ieri è arrivata la notizia di un 28enne arrestato dopo un anno di abusi e violenze nei confronti della ragazza, picchiata e violentata anche davanti alla neonata. Non solo: i pestaggi erano avvenuti anche quando lei era incinta. Nulla fermava il 28enne, che è stato arrestato poi e portato in carcere. Il racconto della donna, coetanea dell'aguzzino, è agghiacciante: il 28enne la picchiava tutti i giorni, prendendola a schiaffi in faccia, calci e pugni, e provocandole diversi traumi cranici sbattendole la testa al muro. In altre occasioni, oltre ad aver devastato l'abitazione, ha tentato di soffocarla stringendole le mani alla gola, fino a farle mancare il respiro, e minacciandola di morte se lo avesse denunciato.