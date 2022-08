Elisa e Maria di 12 e 13 anni scomparse da Civitavecchia, i genitori: “Aiutateci a trovarle” Sono ore di apprensione per i famigliari di Elisa Comparone e Maria Radu, dodici e tredici anni, scomparse da Civitavecchia. I genitori hanno lanciato un appello sui social network.

A cura di Alessia Rabbai

Elisa e Maria

Elisa Comparone e Maria Radu, dodici e tredici anni, sono scomparse da Civitavecchia. Sono ore di apprensione per le famiglie delle due minorenni, che non hanno più loro notizie. Da quanto si apprende le adolescenti si sono allontanate da casa e insieme si sono spostate fuori città. Il segnale dei loro smartphone è stato individuato a Roma, ciò fa ipotizzare che, data la giovane età abbiano preso il treno. I parenti si sono insospettiti della loro assenza non trovandole in casa e accorgendosi che non rientravano. Preoccupati hanno dato l'allarme, denunciandone la scomparsa al locale commissariato di polizia. Così sono scattate subito le ricerche. Le forze dell'ordine le stanno cercando pattugliando la zona e i Comuni circostanti, l'allerta è stata diramata anche a commissariati e caserme della Capitale.

Elisa e Maria scomparse da Civitavecchia

Famigliari e amici delle due ragazze nelle scorse ore hanno pubblicato appelli sui social network, per chiedere a chi le abbia viste di chiamare la polizia. Rosa, la mamma di Elisa, ha postato la foto della figlia su Facebook con un messaggio: "Mia figlia è scomparsa. È alta 1,60 metri, ha capelli neri e occhi verdi. Era insieme all'amica Maria". I post hanno ricevuto tantissime condivisioni. La speranza è di ritrovare presto le ragazze, che stiano bene e che tornino presto a casa. L'ipotesi è che abbiano raggiunto qualche amica.