Maria Elena ed Elisa scomparse da Civitavecchia: tabulati telefonici le segnalano a Termini Elisa Comaprone e Maria Elena Radu potrebbero essere a casa di amici. I tabulati telefonici le hanno individuate nella zona di Termini. Le ricerche proseguono.

A cura di Alessia Rabbai

Elisa e Maria

I tabulati telefonici di Elisa Comparone e Maria Elena Radu le hanno individuate a Termini. Sulle tracce delle due adolescenti rispettivamente di tredici e dodici anni ci sono le forze dell'ordine. Le volanti della Polizia di Stato le stanno cercando tra Roma e provincia. Le due amiche si sono allontanate da Civitavecchia nella notte di mercoledì 24 agosto e da ore non si hanno più loro notizie. L'ipotesi al momento è che si trovino a casa di amici, i quali le starebbero ospitando e che stiano bene. Non è noto il motivo per il quale si siano allontanate senza dire nulla ai genitori. Le ricerche proseguono, sulle loro tracce ci sono anche i carabinieri. Nelle prossime ore si spera che tornino a casa, oppure che ci siano nuovi aggiornamenti.

Elisa indossava una felpa nera e Maria Elena rosa

Come appreso da Fanpage.it Elisa, classe 2009 è alta 1,65 metri e ha una corporatura normale. Ha capelli castani e occhi verdi, al momento in cui si è allontanata da casa indossava una felpa nera. Maria Elena, classe 2008 è invece alta 1,60 metri, anche lei ha una corporatura normale. Ha capelli e occhi scuri. Indossava una felpa rosa. Nessuna delle due soffre di patologie né ha segni particolari che possano agevolarne l'identificazione. Chiunque abbia visto le due ragazze in foto con queste caratteristiche è pregato di segnalarlo immediatamente alle forze dell'ordine chiamando il 112 oppure rivolgendosi in commissariato o in caserma.

L'appello dei genitori: "Aiutateci a ritrovarle!"

I genitori di Elisa e Maria Elena le stanno cercando e sono molto preoccupati. Non trovandole in casa e non vedendole rientrare hanno dato l'allarme, denunciandone la scomparsa al vicino commissariato di polizia a Civitavecchia. Sui social network hanno diffuso le immagini delle figlie con appelli, per chiedere agli utenti di fare attenzione e di segnalare eventuali avvistamenti alle forze dell'ordine. I tabulati telefonici le hanno individuate nella città portuale e nella zona di Termini. Il sospetto è che abbiano lasciato Civitavecchia e raggiunto Roma in treno.