Elezioni Roma, come scegliere chi votare tra Michetti e Gualtieri al ballottaggio Domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 a Roma si voterà per il ballottaggio delle elezioni comunali tra il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, e il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri. Al primo turno Michetti ha conquistato il 30,1 per cento delle preferenze e Gualtieri ha ottenuto il 27 per cento dei voti. All’interno un confronto tra i programmi dei due candidati.

A cura di Enrico Tata

Enrico Michetti e Roberto Gualtieri si sfideranno al ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Uno dei due sarà il nuovo sindaco di Roma. Al primo turno Michetti ha conquistato il 30,1 per cento delle preferenze e Gualtieri ha ottenuto il 27 per cento dei voti. Al ballottaggio i romani dovranno votare anche per eleggere il presidente in tutti e quindici i municipi, in nessuno dei quali è stata ottenuta una vittoria schiacciante (il 50 per cento dei voti più uno) al primo turno.

Ballottaggio elezioni Roma, il programma di Enrico Michetti

Il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, ha dichiarato che nei primi 100 giorni della sua amministrazione (in caso di vittoria) si impegnerà a ripulire la città e "sul degrado da parte nostra ci sarà un contrasto durissimo a tutto ciò che è fuori legge". Michetti ha dichiarato inoltre che una delle prime azioni che metterà in campo sarà sulla riqualificazione dei cimiteri: "A Roma ci sono famiglie che attendono mesi per la sepoltura e la cremazione dei propri cari. Le condizioni in cui versano i cimiteri romani sono desolanti, sotto tutti i profili. E' necessario e urgente avviare una riqualificazione completa dei cimiteri capitolini. Nei primi 100 giorni coinvolgerò le imprese e gli operatori del settore per ridare decoro e dignità alla sacralità del fine vita". Ancora, è intenzione del candidato del centrodestra avviare la nuova progettazione degli stadi della Roma e della Lazio, con il rilascio del "pubblico interesse" in 100 giorni.

La vicesindaca di Enrico Michetti sarà la giudice Simonetta Matone e Vittorio Sgarbi sarà l'assessore alla cultura. Il candidato del centrodestra ha dichiarato di avere intenzione di coinvolgere Guido Bertolaso, affidandogli il ruolo di commissario straordinario per Roma.

Il programma elettorale di Roberto Gualtieri

Abbiamo esaminato più volte il programma elettorale di Roberto Gualtieri, e sotto molteplici aspetti. Ma se venisse eletto, cosa farebbe il candidato sindaco del centrosinistra nei suoi primi 100 giorni di amministrazione? Innanzitutto, ha detto ai microfoni di RaiNews24, bisogna pulire la città. Vuole creare un'Ama di municipio per un meccanismo "più capillare ed efficiente" di raccolta dei rifiuti. Inoltre "bisogna lavorare subito sui trasporti": il candidato del centrosinistra sostiene di avere pronte più di 20 delibere per rafforzare il trasporto pubblico già nei primi venti giorni, anche con una app per la mobilità integrata. L'obiettivo è quello di realizzare uno dei punti più importanti del suo programma, ‘la città dei 15 minuti': offrire trasporti e luoghi che possano fare sentire il cittadino di tutti i quartieri della Capitale vicino (a non più di 15 minuti) a tutti i servizi di base, dalle scuole agli ospedali, fino ai luoghi della cultura.

Gli assessori che faranno parte della giunta non sono stati ancora resi noti dall'ex ministro: "Non ci saranno solo gli assessori ma una squadra di almeno 100 persone di qualità, che rifletterà la nostra coalizione ma che sarà anche arricchita da figure esterne, civiche e tecniche di grande qualità. Ho già detto che porterò anche qualcuno che ho conosciuto nell'esperienza di governo da ministro dell'Economia. Insomma dobbiamo dare a Roma il meglio e stiamo lavorando per avere una squadra di grande qualità", le parole di Gualtieri a Fanpage.it

Oggi su SkyTg24 il confronto tra Michetti e Gualtieri

Il primo confronto televisivo tra i due candidati sindaco arrivati al ballottaggio ci sarà giovedì 14 ottobre su SkyTg24. Sarà condotto da Fabio Vitale. L'ordine di posizionamento sarà definito con un sorteggio, le risposte saranno cronometrate, ci sarà possibilità di replica per tutti e i candidati potranno rivolgere un appello finale agli elettori.