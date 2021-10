Chi vince al ballottaggio tra Michetti e Gualtieri: tutti i confronti in TV tra i candidati sindaco Entra ancora di più nel vivo la campagna elettorale per le elezioni comunali di Roma 2021: Enrico Michetti e Roberto Gualtieri si sfideranno al ballottaggio per il posto da sindaco di Roma il 17 e il 18 ottobre. In attesa dell’arrivo della seconda tornata elettorale, i candidati del centrodestra e del centrosinistra saranno ospiti di trasmissioni televisive, dove si confronteranno per il futuro della capitale.

Si sono tenute il 3 e il 4 ottobre le elezioni comunali a Roma, che hanno visto emergere i candidati delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. I due, che hanno ottenuto rispettivamente il 30,15% di preferenze e il 27,03%, si sfideranno il 17 e il 18 ottobre al ballottaggio. Chi dei due sarà sindaco di Roma? La campagna elettorale di questi giorni è entrata ancora di più nel vivo, con i due politici che si sfidano senza esclusione di colpi. E non possono mancare, in questi giorni, i confronti televisivi nelle trasmissioni più seguite in Italia.

Gualtieri e Michetti, primo dibattito tv a Porta a Porta

Il primo faccia a faccia televisivo tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri si terrà mercoledì 13 ottobre a Porta a Porta, trasmissione condotta da Bruno Vespa. I candidati a sindaco di Roma si confronteranno tra loro e con il giornalista alle 23.45 circa su Rai 1. Un confronto, quello di mercoledì prossimo, molto atteso dal pubblico e soprattutto dalle persone che ancora non hanno deciso se voteranno per il candidato del centrosinistra o per quello del centrodestra.

Il confronto tra Michetti e Gualtieri a SkyTg24

Non solo Porta a Porta: Enrico Michetti e Roberto Gualtieri si confronteranno anche nei salotti di SkyTg24. L'incontro, che sarà condotto da Fabio Vitale, è previsto per giovedì sera. Il confronto seguirà il format e le regole utilizzate già nei precedenti incontri ospitati da Sky. Le risposte saranno quindi scandite da un countdown, le possibilità di replica saranno uguali per tutti, e alla fine sia Gualtieri sia Michetti potranno rivolgere agli elettori un appello finale.