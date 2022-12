Elezioni regionali Lazio, Meloni: “Proposti tre nomi ad alleati, nelle prossime ore il candidato” “Ho proposto una rosa di nomi. Stiamo finendo le interlocuzioni, spero che nelle prossime ore avremo un nome”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sul candidato del centrodestra alle elezioni regionali del Lazio.

A cura di Enrico Tata

Giorgia Meloni ha confermato le anticipazioni pubblicate ieri in merito al candidato del centrodestra alle Regionali del Lazio. Agli alleati ha offerto una rosa di tre nomi, due politici e un civico. Si tratta dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, del vicepresidente della Camera e storico esponente di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, e del presidente della Croce Rossa Internazionale, Francesco Rocca.

Meloni: "Nelle prossime ore avremo il candidato per il Lazio"

"Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione nel Lazio dovrebbe dare l'indicazione del candidato presidente ma per me in questa fase è importante la valorizzazione della condivisione anche di questa scelta. E' la ragione per cui ho proposto una rosa di nomi. Stiamo finendo le interlocuzioni, spero che nelle prossime ore avremo un nome", ha dichiarato la presidente del Consiglio.

Meloni ha ringraziato "queste tre straordinarie personalità per avere dato la loro disponibilità, sono 3 nomi eccellenti, ma in questa fase è importante condividere un nome con gli alleati perché la battaglia possa essere più condivisa possibile".

Quasi ufficiale la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza del Lazio

Francesco Rocca è quasi ufficialmente il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. L'investitura arriverà nelle prossime ore, ma oggi ha fatto un passo importante: si è dimesso dalla carica di presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. "L'ho fatto -ha dichiarato- perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente". Parole, queste di Rocca, che sembrano anticipare la sua candidatura a presidente della Regione Lazio.

Elezioni Regionali Lazio, il centrosinistra e i 5 Stelle

Il Partito democratico, i Verdi e il Terzo Polo sosterranno la candidatura di Alessio D'Amato, attuale assessore regionale alla Sanità. Fuori dalla coalizione di centrosinistra i 5 Stelle, che ancora non hanno annunciato il loro candidato presidente. Secondo la Repubblica, Giuseppe Conte avrebbe sondato la disponibilità anche di Sabrina Ferilli, ricevendo però un no dalla diretta interessata.