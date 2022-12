Proposti da Giorgia Meloni tre nomi per le Elezioni Regionali del Lazio, verso accordo su Rocca Nicola Procaccini, Fabio Rampelli e Francesco Rocca. Questi i tre nomi che Giorgia Meloni ha proposto agli alleati del centrodestra come possibili candidati alla presidenza della Regione Lazio. Nelle prossime ore la scelta ufficiale.

A cura di Enrico Tata

Nicola Procaccini, Fabio Rampelli e Francesco Rocca. Questi i tre nomi che Giorgia Meloni ha proposto agli alleati del centrodestra come possibili candidati alla presidenza della Regione Lazio alle prossime elezioni. Procaccini è europarlamentare di Fratelli d'Italia, Rampelli è vice presidente della Camera e storico esponente di Fratelli d'Italia e Francesco Rocca è presidente della Croce Rossa Italiana. Proprio su quest'ultimo nome sarebbe orientata Meloni e l'impressione è che anche gli alleati potrebbero preferire un candidato civico. I timori della presidente di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio erano legati a una possibile nuova debacle simile a quella che il centrodestra ha subito a Roma con la candidatura di Enrico Michetti, anch'egli civico e probabilmente poco conosciuto dagli elettori del centrodestra. Anche Rocca potrebbe scontare questo problema.

Chi è Francesco Rocca, possibile candidato del centrodestra nel Lazio

Francesco Rocca è nato l'1 settembre 1965 a Roma. Attualmente è presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. In passato è stato volontario e operatore della Caritas, dal 1990 al 2003 ha lavorato come avvocato e che si è battuto nella lotta contro la mafia. Nel 2003 è stato Commissario Straordinario dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma e poi, fino al 2007, direttore generale dello stesso nosocomio. Dal 2005 al 2009 è stato componente del nucleo valutazione dell’Istituto Nazionale Tumori – IRCSS Fondazione Pascale di Napoli. Dal 2007 al 2010, è stato componente del consiglio d’indirizzo dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Dal 2013 è presidente della Croce Rossa Italiana.

Elezioni regionali Lazio, il Pd schiera D'Amato

Il Partito democratico e il Terzo Polo hanno già confermato il loro appoggio alla candidatura di Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. I 5 Stelle non hanno ancora indicato il loro candidato, ma quasi sicuramente non si uniranno allo schieramento di centrosinistra. Da valutare anche le scelte di Sinistra Italiana, i cui dirigenti regionali hanno espresso la volontà di allearsi con il Movimento 5 Stelle. Confronto aperto, invece, tra D'Amato e i Verdi per un loro possibile ingresso nell'alleanza.