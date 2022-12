Elezioni Lazio 2023, Francesco Rocca è il candidato del centrodestra È Francesco Rocca, Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, il candidato del centrodestra alle elezioni regionali del Lazio del 2023.

A cura di Valerio Renzi

Ora è ufficiale: il candidato del centrodestra per le prossime elezioni regionali nel Lazio è Francesco Rocca. Il Presidente nazionale della Croce Rossa è stato indicato da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni alle altre forze della coalizione, in una terna di nomi che comprendente anche l'eurodeputato e dominus di Fdi in provincia di Latina Nicola Procaccini, e il vicepresidente della Camera e volto storico della destra romana Fabio Rampelli. Alla fine la scelta è caduta sul nome di Rocca, che piace molto anche alla Lega, mentre Forza Italia da quanto emerge avrebbe preferito un nome più politico.

"Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto", ha dichiarato Rocca che, per candidarsi, si è dimesso dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana.

Chi è Francesco Rocca il supertecnico con il cuore a destra

Grande favorito, Francesco Rocca è nato nel 1965, da anni non è impegnato direttamente in politica ma può vantare una militanza giovanile nel Fronte della Gioventù a Ostia, vicino allo scomparso Toni Augello. Dopo il liceo prende gli studi di Giurisprudenza e negli anni Novanta diventa avvocato. L'inizio della sua carriera da legale è segnata soprattutto dalla difesa di alcuni pentiti di mafia e per questa ragione sarà sotto scorta per cinque anni. Dal 2002 inizia la sua carriera come commissario e direttore generale in ambito sanitario a Roma e Napoli. Da qui il passaggio alla guida della Croce Rossa internazionale di cui è stato eletto a capo due volte.

La scelta di Giorgia Meloni e degli alleati di Lega e Forza Italia

Rocca è un tecnico, come si dice in questi casi, considerato "d'area" dalla destra. Ha un ottimo rapporto con Giorgia Meloni che alla fine, nei fatti, lo ha preferito a un fedelissimo come Procaccini, che è stato anche suo portavoce, e a Fabio Rampelli, il vecchio padrino politico dei tempi di Colle Oppio. Il nome di Rocca era circolato come possibile ministro della Sanità dell'attuale governo. Il centrodestra si presenta quindi non con un candidato identitario alla sfida con Alessio D'Amato (sostenuto da PD, Terzo Polo, Verdi e Demos) e al candidato del Movimento 5 Stelle che ancora non è stato indicato da Giuseppe Conte, e che dovrebbe essere sostenuto anche da Sinistra Italiana.