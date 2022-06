Elezioni amministrative Lazio 2022, i risultati: i sindaci eletti e i comuni al ballottaggio Si è svolto domenica 12 giugno l’election day in 53 comuni del Lazio. I sindaci eletti e coloro che andranno invece dal ballottaggio, il crollo del M5s e il caso di Ventotene, dove Mario Adinolfi ha preso zero voti.

Natascia Grbic

Si è concluso l'election day nei 53 comuni del Lazio per il rinnovo dell'amministrazione comunale. In tutta la regione ha votato il 57,13% degli aventi diritto, meno persone rispetto alla precedente tornata elettorale, che ha visto recarsi alle urne il 62,70% della popolazione. In diversi comuni non è arrivati a un risultato chiaro al primo turno, e ci sarà quindi il ballottaggio, mentre in altri si è raggiunta la maggioranza richiesta ed è stato eletto il sindaco. A Fonte Nuova ha stravinto il candidato sostenuto sia da Fratelli d'Italia sia dal Partito Democratico, una bizzarra alleanza che ha portato Piero Presutti a ottenere quasi il 70% dei consensi. A Guidonia invece è ballottaggio tra il candidato del centrodestra Alfonso Masini e il candidato sostenuto dalle liste civiche Mauro Lombardo. Scomparso il Movimento 5 Stelle, che alla scorsa tornata elettorale aveva stravinto con l'elezione a sindaco di Michel Barbet. A Rieti ha vinto al primo turno il candidato del centrodestra Daniele Sinibaldi, ottenendo il 52%, mentre a Viterbo si sfideranno al ballottaggio le candidate del centrosinistra e della lista civica Alessandra Troncarelli e Chiara Frontini.

I risultati dei tre capoluoghi di provincia alle comunali 2022

Come detto, a Rieti ha vinto con il 52% delle preferenze il candidato del centrodestra Daniele Sinibaldi, sostenuto da tutti i partiti del centrodestra e da cinque liste civiche. Si ferma al 37% il candidato della sinistra Simone Petrangeli, sindaco di Rieti dal 2012 al 2017, mentre il suo ex assessore all'ambiente Carlo Ubertini prende il 10,40% dei voti. Fuori invece il centrodestra dalla corsa per la carica di primo cittadino a Viterbo: a contendersi la carica al ballottaggio saranno Alessandra Troncarelli, sostenuta da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e Chiara Frontini, candidata civica. A Frosinone anche si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli, che ha quasi ottenuto l'elezione al primo turno con il 49,26% delle preferenze, e il candidato del centrosinistra Domenico Marzi, che ha ottenuto il 39,13%.

Crollo del M5s ad Ardea e Guidonia

Le elezioni comunali del 2022 hanno testimoniato anche il crollo del Movimento 5 Stelle in due comuni dove aveva stravinto alla precedente tornata elettorale: Ardea e Guidonia. Nel primo, anche se lo scrutinio è ancora in corso, sarà molto probabilmente ballottaggio tra il candidato del centrodestra Maurizio Cremonini e il candidato sostenuto da Pd e M5s Lucio Zito. Nel secondo il ballottaggio si svolgerà invece tra il candidato del centrodestra Alfonso Masini e il candidato sostenuto dalle liste civiche Mauro Lombardo. Ardea e Guidonia sono comuni che escono da un'amministrazione a 5 stelle, dove alle scorse elezioni il partito pentastellato ha fatto il pieno di preferenze. Un lontano ricordo l'amministrazione monocolore, dati i risultati di queste comunali.

Elezioni comunali 2022, i risultati in provincia di Roma

All'Election Day si è votato anche in ventitré comuni della provincia di Roma. A Nemi è stato riconfermato sindaco Alberto Bertucci, che ha stravinto con il 74,22% delle preferenze, mentre il candidato della lista civica Carlo Cortuso si è fermato al 25,78%. Ad Ardea, anche se lo scrutinio è ancora in corso, sarà molto probabilmente ballottaggio tra Maurizio Cremonini e Lucio Zito, così come a Cerveteri, con il ballottaggio tra Elena Maria Gubetti e Giovanni Moscherini. Scrutinio ancora in corso a Ciampino, anche se sembra ormai certo il ballottaggio tra la candidata del centrodestra Daniela Ballico e la candidata sostenuta da Pd e M5s Emanuela Colella. Eletto a Fonte Nuova Piero Presutti, sostenuto da Fdi e Pd, con il 68,1% delle preferenze, mentre a Grottaferrata ha vinto il candidato delle sostenuto dalle civiche e dal centrosinistra Mirko Di Bernardo. Ballottaggio a Guidonia tra Alfonso Masini e Mauro Lombardo, mentre a Ladispoli vince il candidato del centrodestra Alessandro Grando, che si riconferma a guida del comune.

Lo strano caso di Ventotene

Le elezioni 2022 si sono svolte anche in alcuni comuni della provincia di Latina. Si è votato per il rinnovo dell'amministrazione comunale a Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene. Ed è proprio quest'ultima, la piccola isola pontina, a essere stata scelta dal leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi per la sua candidatura a sindaco. Adinolfi, che voleva fare di Ventotene un esperimento sociale senza aborto e dove istituire il reddito di maternità, ha ottenuto zero voti. È stato eletto a sindaco Carmine Caputo di ‘Insieme per Ventotene', ottenendo il 55,02% delle preferenze.

A Fonte Nuova vince il candidato sostenuto da Pd e Fdi

Lo strano caso non è però solo quello di Ventotene, ma anche quello di Fonte Nuova, dove ha vinto nientemeno che un candidato sostenuto da Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Un piccolo caso politico, che ha portato alla vittoria con quasi il 70% dei consensi Piero Presutti. "La scelta di entrare a far parte di questa coalizione è basata unicamente sull'appoggio al sindaco uscente Piero Presutti e su un programma che migliori la nostra città – aveva dichiarato in un comunicato Rete democratica Fonte Nuova – Pensiamo sia l'unico candidato con le capacità e l'autorevolezza di portare a termine gli importanti obiettivi che abbiamo riportato nel programma". Per questo, aveva chiesto la lista, "vi chiediamo di darci fiducia in modo che la nostra visione progressista, inclusiva possa avere spazio e risvolti concreti all'interno del Consiglio Comunale".