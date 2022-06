Elezioni Frosinone 2022, lo spoglio e i risultati in diretta: verso ballottaggio Marzi – Mastrangeli Quando sono poco meno di metà le sezioni scrutinate il candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli è avanti su Domenico Marzi (centro sinistra), ma sembra non riuscire a conquistare la vittoria al primo turno: si va verso il ballottaggio alle elezioni comunali di Frosinone.

Sono iniziate alle 14.00 le operazioni di spoglio per il voto alle elezioni comunali di questa tornata di amministrative. Nel Lazio si votava per il rinnovo di 53 consigli comunali e l'elezione di altrettanti sindaci, tra cui quelli di tre capoluoghi di provincia. A Frosinone quando sono state scrutinate poco meno di metà delle sezioni appare ormai consolidato il risultato con che vede avanti il candidato di centrodestra Riccardo Mastrangeli con il 48%. Alle sue spalle il candidato del centrosinistra (ed ex sindaco) Domenico Marzi che ha provato a scalzare il centrodestra che si attesta sul 40%. I cittadini torneranno al voto per il ballottaggio il prossimo 26 giugno se i risultati saranno confermati.

Elezioni comunali Frosinone 2022, affluenza al 66,84%: lo spoglio per i risultati

Alla chiusura dei seggi domenica l'affluenza si è fermata al 66,84%, al di sopra della media nazionale ma cinque punti al di sotto della scorsa tornata, quando si era recato alle urne il 72,44% degli aventi diritto. Il dato registrato è comunque superiore all'affluenza alle urne negli altri due comuni capoluogo Viterbo (64,42%) e Rieti (65,26%).

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Frosinone

Erano cinque i candidati alla poltrona di sindaco di Rieti. Oltre al vincitore Riccardo Mastrangeli, sostenuto da tutto il centrodestra e da quattro civiche, il candidato di centrosinistra Domenico Marzi del Partito Democratico (sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle), il civico Giuseppe Cosimato sostenuto da una civica, il centrista Mauro Vicano (appoggiato tra gli altri da Azione di Calenda) e il candidato socialista Vincenzo Iacovissi.