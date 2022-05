Lo strano caso di Fonte Nuova: PD e Fratelli d’Italia insieme alle elezioni comunali Nel comune dell’hinterland Nord di Roma (che comprende Santa Lucia e Tor Lupara), si vota il prossimo 12 giugno. Il sindaco uscente Presutti sarà sostenuto da Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

A cura di Valerio Renzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Comunali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fratelli d'Italia e Partito Democratico alleati alle elezioni comunali. Succede a Fonte Nuova, comune di 30.000 abitanti dell'hinterland Nord di Roma, il cui territorio va confini della Riserva della Marcigliana subito dopo il Gra, ai confini di Mentana, Guidonia e Monterotondo. È un comune "nuovo", nato nel 2001 con l'impennata di popolazione registrata in frazioni le cui più importanti sono Santa Lucia e Tor Lupara.

Centrodestra e centrodestra+ PD si sfidano

Il prossimo 12 giugno gli elettori saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il sindaco. A sfidarsi ci saranno Graziano Di Buò, candidato di Lega, Forza Italia e alcune liste civiche, che è già stato sindaco per due mandati. C'è poi il sindaco uscente Piero Presutti, che è appoggiato da Fratelli d'Italia e dal Partito Democratico, appena appena mascherato nel simbolo "Rete democratica Fonte Nuova". Uno strano matrimonio alle porte di Roma tra la destra di Meloni e i dem, frutto sicuramente di dinamiche locali, ma che non può che lasciare perplessi molti nel partito di Letta sorpresi e infastiditi dalla strana alleanza. Sarà da vedere chi, tra gli esponenti locali e regionali del partito si farà vedere per fare campagna elettorale benedicendo l'alleanza con la destra destra.

L'alternativa sono M5S e DeMos

A correre ci sarà anche l'ex insegnante e già consigliera comunale Imelda Buccilli, sostenuta dal Movimento 5 Stelle e da DeMos. La strana coppia dei grillini e di Democrazia Solidale insieme sembrano essere l'unica opzione che assomiglia al centrosinistra, in un panorama dominata dalla destra.