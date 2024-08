video suggerito

È stato il luglio più caldo della storia a Roma, dicono gli esperti meteo A luglio a Roma il valore medio delle temperature massime è stato addirittura di 34,8 gradi e sono state registrate 27 notti su 31 definite ‘tropicali’, cioè con le temperature superiori a 20 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato il luglio più caldo della storia a Roma. Secondo i dati de IlMeteo.it, nella Capitale il valore medio delle temperature massime è stato addirittura di 34,8 gradi e sono state registrate 27 notti su 31 definite ‘tropicali', cioè con le temperature superiori a 20 gradi. La temperatura minima media è stata di 22 gradi circa. Il fondatore del portale, Antonio Sanò, ha riferito che "in alcuni giorni le temperature non sono mai scese sotto i 25-26 gradi di notte".

Questi dati sono stati confermati anche da uno studio del Cnr. Il mese appena trascorso, spiegano gli esperti, dovrebbe finire tra i mesi di luglio più caldi di sempre al Centrosud. Al Nord, invece, risulterebbe tra i primi dieci più caldi. Lo ha anticipato Giorgio Bartolini, previsore meteo del Consorzio Lamma-Cnr. I dati ufficiali, comunque, saranno comunicati nei prossimi giorni dall'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Cnr (Isac-Cnr).

Da una prima analisi delle rilevazioni, tuttavia, risulta che lo scorso mese di luglio è stato tra i tre più caldi di sempre in quattro regioni del centro Italia: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Bartolini ricorda che i primi dieci giorni di luglio non hanno presentato temperature troppo elevate, ma nella seconda e nella terza parte del mese si è assistito a una vera e propria impennata, che di fatto ha determinato questo record.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 28 luglio 2024: caldo da bollino rosso

Il mese di agosto, tra l'altro, non si preannuncia migliore rispetto a luglio dal punto di vista delle temperature. Secondo gli esperti, almeno fino a Ferragosto non ci sarà alcuna ‘rottura' dell'estate e le temperature resteranno alte a causa dell'anticiclone africano. Insomma, il caldo non abbandonerà l'Italia per almeno altri dieci/quindici giorni.