È morto il padre dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi A dare notizia della scomparsa di Lorenzo Raggi il Movimento 5 Stelle di Roma e i colleghi di partito.

A cura di Redazione Roma

È morto il padre dell'ex sindaca di Roma e consigliera comunale Virginia Raggi. La notizia della scomparsa di Lorenzo Raggi è stata data in un nota firmata dai colleghi di partito in Campidoglio. "Esprimiamo profondo cordoglio e ci stringiamo attorno a Virginia Raggi per la triste scomparsa di suo papà Lorenzo. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore", così Linda Meleo, Antonio De Santis, Paolo Ferrara, Daniele Diaco, i consiglieri municipali M5S e Lista Civica Raggi e tutto il M5S Roma.

"L'intera comunità del Movimento 5 Stelle dell'Emilia-Romagna si stringe al dolore che in queste ore ha colpito Virginia Raggi, per la scomparsa del padre. A lei e ai suoi familiari va tutto il nostro cordoglio e il più sincero affetto della nostra comunità". Così in con una nota i due coordinatori regionali Gabriele Lanzi e Marco Croatti.

"Le mie sentite condoglianze a Virginia Raggi e a tutta la famiglia per la perdita di suo Papà", così invece il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che con l'ex sindaca aveva collaborato quando era Prefetto di Roma.