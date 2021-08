Dramma in mare a Ostia: 39enne muore mentre gioca con le figlie in acqua Un uomo di 39 anni è morto sotto gli occhi delle figlie mentre giocava in acqua con loro. Il dramma sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia. A stroncarlo un infarto: inutili purtroppo i lunghi tentativi di rianimazione del personale sanitario del 118 giunto sul posto con un’eliambulanza, per lui non c’è stato nulla da fare.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Un uomo di 39 anni è morto nel pomeriggio di ieri – venerdì 13 agosto – mentre giocava in acqua con le due figlie a Ostia. Colto da un improvviso malore è caduto sul bagnasciuga. L'uomo si trovava con la famiglia allo stabilimento balneare Le Palme, sul lungomare Amerigo Vespucci uno dei più frequentati di Ostia, per quello che doveva essere un pomeriggio di svago. Prima sono intervenuti i bagnini e, capita immediatamente la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento del 118 che ha inviato un'eliambulanza. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, che hanno tentato a lungo la rianimazione, per il 39enne non c'è stato purtroppo nulla da fare.

L'uomo è morto per un infarto fulminante

Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Ostia. L'uomo da quanto si apprende sarebbe morto per un infarto, il magistrato di turno intervenuto ha ritenuto di non procedere con ulteriori accertamenti e la salma è tornata immediatamente nelle disponibilità della famiglia.

È il quinto morto in pochi giorni

È il quinto morto in pochi giorni tra spiagge e laghi del Lazio. Gli ultimi in ordine di tempo: l'11 agosto un 45enne è affogato sulla spiaggia libera di Maccarese, mentre il giorno successivo il corpo senza vita di un 49enne è stato rinvenuto nel lago di Albano dopo una serata sulle sponde dello specchio d'acqua dei Castelli Romani in compagnia di amici.