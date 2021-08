Un altro morto in mare a Roma: 45enne annegato a Maccarese Un altro morto in mare sul litorale romano. Un cittadino di 45 anni di origine indiana è annegato davanti a una spiaggia libera a Maccarese, all’interno del comune di Fiumicino, litorale nord di Roma. Il 45enne è morto prima dell’arrivo dei sanitari del 118, che non hanno quindi potuto fare nulla per salvargli la vita.

A cura di Enrico Tata

Un altro morto in mare sul litorale romano. Un cittadino di 45 anni di origine indiana è annegato davanti a una spiaggia libera a Maccarese, all'interno del comune di Fiumicino, litorale nord di Roma. Stando a quanto si apprende, un bagnino di uno stabilimento vicino ha cercato in tutti i modi di aiutare l'uomo in difficoltà e con lui anche altri bagnanti, ma non c'è stato niente da fare. Il 45enne è morto prima dell'arrivo dei sanitari del 118. Sul posto è arrivata anche un'eliambulanza, ma come detto i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 45enne.

I precedenti: altri due morti in pochi giorni

Il 7 agosto un uomo di 50 anni è morto a Civitavecchia mentre stava facendo il bagno all'altezza del lungomare Garibaldi. L'ipotesi è quella di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Civitavecchia. Il cadavere è stato recuperato e trasportato all'ospedale più vicino.

Lo stabilimento è stato posto sotto sequestro, con il gestore che dovrà spiegare perché in quel momento non ci fosse un bagnino pronto ad intervenire. Rischia di essere indagato per omicidio colposo.

Qualche giorno prima Massimo Armeni, 64 anni, aveva perso la vita nel tentativo di salvare i figli dalle onde nel tratto di mare della spiaggia libera di via Marina Torre Flavia a Ladispoli, litorale nord della Capitale. I figli, di 7 e 9 anni, stavano giocando in acqua, ma sono stati portati a largo dalla corrente. Il papà si è tuffato subito in acqua e, con l'aiuto di un bagnino, i due bambini sono stati portati in salvo. Per lui, tuttavia, non c'è stato niente da fare. È morto annegato.