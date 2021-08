Ancora un morto in mare vicino Roma, 50enne affoga mentre fa il bagno A Civitavecchia un uomo è annegato mentre stava facendo il bagno all’altezza del lungomare Garibaldi. Si tratterebbe di un romeno di 50 anni. L’ipotesi è quella di un malore improvviso. Il cadavere è stato recuperato ed è stato trasportato all’ospedale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il pm di turno, stando a quanto si apprende, avrebbe disposto l’autopsia sul cadavere dell’uomo.

A cura di Enrico Tata

Ancora un morto in mare sul litorale romano. A Civitavecchia un uomo è annegato mentre stava facendo il bagno all'altezza del lungomare Garibaldi. Si tratterebbe di un romeno di 50 anni. L'ipotesi è quella di un malore improvviso, che lo avrebbe fatto annegare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Civitavecchia. Il cadavere è stato recuperato ed è stato trasportato all'ospedale di Civitavecchia a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il pm di turno, stando a quanto si apprende, avrebbe disposto l'autopsia sul cadavere dell'uomo. L'esame medico verrà eseguito nelle prossime ore, ma l'ipotesi del malore, come detto, dovrebbe essere confermata.

La storia di Massimo, annegato per salvare i figli dalle onde

Qualche giorno fa Massimo Armeni, 64 anni, ha perso la vita nel tentativo di salvare i figli dalle onde. È successo due giorni fa a Ladispoli, spiaggia libera di via Marina Torre Flavia, litorale nord di Roma. I figli, 7 e 9 anni, stavano giocando in acqua, ma la corrente forte li ha trascinati a largo. Per questo il papà si è subito tuffato in acqua, seguito da tre bagnini. I due bambini sono stati salvati, ma per lui non c'è stato niente da fare. L'uomo è infatti morto affogato nel tentativo di salvare i figli.

"Ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Mio marito si era tuffato per salvare i nostri figli. Si era operato ed era in cura. L’ho visto crollare dopo che i bimbi erano tornati a riva. Non ricordo più nulla, solo tanta confusione. Racconterò ai nostri figli del padre morto da eroe", sarebbero alcune frasi della moglie di Massimo riportate oggi sul Messaggero.