Uomo muore nel Lago Albano dopo una serata con gli amici: il cadavere trovato il giorno dopo Il corpo senza vita del quarantanovenne annegato nel Lago Albano a Castel Gandolfo è stato rinvenuto stamattina. A trovarlo i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, che hanno perlustrato la zona. L’uomo la sera prima era in compagnia di alcuni suoi amici ed è stato colto da un malore.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia nel Lago Albano a Castel Gandolfo, dove un uomo di quarantanove anni è morto dopo un bagno e il suo corpo è stato rinvenuto senza vita il giorno successivo. La vittima è una persona di nazionalità romena senzatetto, che prima che morisse stava tracorrendo una serata in compagnia di amici. I fatti risalgono alla giornata di ieri, mercoledì 11 agosto e sono avvenuti nella zona dei Castelli Romani, alle porte di Roma. Secondo le informazioni apprese poco prima che avvenisse il drammatico episodio l'uomo si trovava in spiaggia insieme ad altre persone e stava trascorrendo una piacevole serata di relax, tra chiacchiere e risate, complici le temperature altissime e il gruppo stava bevendo alcolici.

L'uomo annegato nel Lago Albano colto da un malore

Il quarantanovenne ad un certo punto ha fatto un tuffo per rinfrescarsi, dopodiché non è più riemerso in superficie. I suoi amici si sono accorti che non c'era più solo stamattina seguente e hanno provato a cercarlo, dando l'allarme, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Arrivata la segnalazione sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Stazione di Castel Gandolfo, i vigili del fuoco con la squadra 15A del distaccamento di Marino, il Nucleo Sommozzatori e il personale sanitario del 118 in ambulanza. I soccorritori ricevuta la richiesta d'intervento si sono immediatamente mobilitati e sono giunti sul luogo della scomparsa. Hanno perlustrato la zona e dopo due ore di ricerche hanno rinvenuto il cadavere all'altezza del civico 7 di via Spiaggia del Lago. Da quanto si apprende l'uomo prima di tuffarsi in acqua avrebbe assunto delle bevande alcoliche e sarebbe annegato, probabilmente colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato campo. Inutile l'intervento dei paramedici che hanno provato a rianimarlo, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.