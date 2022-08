Dopo le dimissioni di Albino Ruberti, Gualtieri nomina Alberto Stancanelli nuovo capo di Gabinetto Stancanelli, spiega Gualtieri, “è un tecnico esperto, che conosce a fondo l’amministrazione di Roma Capitale”.

"Ho chiesto al dottor Alberto Stancanelli, consigliere della Corte dei Conti, di assumere l’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale e lo ringrazio per aver accettato la mia proposta", ha dichiarato in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Sarà lui a prendere il posto di Albino Ruberti, che ieri si è dimesso dopo la pubblicazione di un video in cui è protagonista di una violenta rissa verbale.

Stancanelli, spiega Gualtieri, "è un tecnico esperto, che conosce a fondo l'amministrazione di Roma Capitale e con cui ho avuto modo di collaborare in modo eccellente nella sua attuale veste di Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, e prima della Ministra Paola De Micheli, e anche per questo gli avevo già conferito l’incarico di consulente giuridico del Sindaco. Procederò oggi stesso a richiedere l’autorizzazione al Presidente della Corte dei Conti per rendere formalmente operativo quanto prima il nuovo incarico. Nella sua qualità di consulente giuridico del Sindaco, nelle more della formale autorizzazione da parte della Corte dei Conti per il nuovo incarico, il Consigliere Stancanelli avrà una prima riunione di lavoro con il vicecapo di Gabinetto vicario De Bernardini già domani pomeriggio. Ringrazio ancora Albino Ruberti per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi".

Stancanelli ha svolto incarichi di vertice nello Stato e negli enti territoriali. È stato capo di Gabinetto del Ministero per il Mezzogiorno, Capo dell'ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, capo del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttore dell’Ufficio del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Nel 2008, dopo le dimissioni di Walter Veltroni dal ruolo di sindaco di Roma, Stancanelli è stato chiamato dal commissario straordinario, il prefetto Mario Morcone, ad assumere la carica di subcommissario straordinario in materia di Cultura Trasporti, Semplificazione, Moda e Turismo.