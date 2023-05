Dopo la denuncia di Fanpage.it, annullato il concerto della band nazirock. Gualtieri: “Buona notizia” Annullato il concerto della band nazirock nei locali dell’associazione di Ciavardini denunciato ieri da Fanpage.it: a comunicare il provvedimento è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A cura di Beatrice Tominic

La Questura di Roma ha annullato il concerto del gruppo nazirock organizzato per la serata di domani nella capitale. A rendere noto la decisione, è stato lo stesso sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha annunciato il provvedimento con un tweet: "Ho appreso che a seguito dell’intervento della Questura di Roma il concerto del gruppo skinhead Gesta Bellica domani non si terrà – ha scritto – Una buona notizia per la nostra città che si ispira ai valori dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana".

A fargli eco anche Andrea Casu, deputato del Partito Democratico: "Una buona notizia per Roma e per tutte le persone che si riconoscono nei valori della Costituzione – e ha aggiunto – Nella Capitale della Repubblica non dovrà mai esserci spazio per chi fa apologia del nazifascismo".

L'evento avrebbe dovuto tenersi domani, sabato 20 maggio 2023, nei locali dell'associazione Gruppo Idee di Luigi Ciavardini, ex Nar condannato per la strage di Bologna. Ad esibirsi i Gesta Bellica, band che canta del "potere bianco" e che inneggia al nazista Erich Priebke nei testi delle sue canzoni.

La protesta dei politici del Partito Democratico

Non appena rivelato il programma dell'evento da Fanpage.it, alcuni politici del Partito Democratico hanno immediatamente manifestato il proprio dissenso con un'interrogazione al ministro dell'Interno che porta la firma di Andrea Casu, Michela Di Biase, Marianna Madia, Claudio Mancini, Roberto Morassut e Nicola Zingaretti: la richiesta era valutare la possibilità di annullare il concerto.

A loro, al presidente del III Municipio Paolo Marchione, al capogruppo Avs in Consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta e alla consigliera Regionale Pd Eleonora Mattia, che si sono aggiunti alla lista di politici che ha disapprovato esplicitamente l'evento si è presto aggiunto il primo cittadino romano. Come rivelato a Fanpage.it, Gualtieri avrebbe chiamato sia il ministro stesso, Matteo Piantedosi, che Lamberto Giannini per chiedere di evitare atti pubblici di apologia del fascismo e del nazismo illegali e che offendono Roma.