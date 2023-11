Dopo i termosifoni rotti, gli studenti dell’Archimede lasciano vermi nei bagni Qualcuno ha messo dei vermi nei bagni del liceo Archimede di Roma. Al momento è in corso la disinfestazione, ma le lezioni non sarebbero state annullate.

A cura di Enrico Tata

Dopo i termosifoni rotti, i vermi nel gabinetto. Soltanto due giorni fa al liceo Pacinotti Archimede di Roma era stato evacuato a causa della rottura di alcuni caloriferi e all'allagamento di diverse aule. Oggi, come dimostra lo scatto pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas', qualcuno ha messo dei bigattini nei lavandini e nei bidet dei bagni della scuola.

Uno studente aveva spiegato a Fanpage.it: "Stamattina siamo entrati a scuola, i termosifoni si sono rotti e i corridoi si sono allagati. Spesso i termosifoni non funzionano o funzionano poco, sono fatiscenti e antichi. Era già successo che si rompessero. Stamattina è accaduto tutto verso le 8.40, quando al secondo piano se ne è rotto uno dal quale ha iniziato a fuoriuscire l'acqua. Successivamente se ne è rotto un altro al terzo piano e l'acqua ha iniziato a uscire fuori anche dai termosifoni non rotti. La preside ha chiamato i rappresentanti di classe intorno alle 9.15 per evacuare le classi del primo e secondo piano, ma alle 10 è stata evacuato tutto l'edificio e siamo stati rimandati a casa".

Uno studente, però, ha scritto al nostro giornale e ha rivelato:

Sono uno studente dell'Archimede e posso confermarvi che i termosifoni che oggi hanno allagato la scuola sono stati rotti volontariamente da alcuni studenti per protestare contro la disoccupazione di ieri. Vorrei rimanere anonimo per la mia incolumità perché alcuni sono persone pericolose.

Dopo il caso dei termosifoni, ecco l'episodio con i bigattini. Non è chiaro se la scuola oggi sia stata evacuata, oppure se le lezioni siano continuate dopo aver risolto il problema nei bagni.

Stando a quanto si legge su Welcome to Favelas, "al momento è in corso la disinfestazione ma agli alunni è stato vietato di uscire".