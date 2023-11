Il Liceo Archimede è allagato: i termosifoni si rompono, evacuata tutta la scuola Gli studenti del Liceo Archimede hanno immortalato corridoi allagati dall’acqua a causa della rottura dei termosifoni. L’edificio di via Montaione è stato evacuato.

Corridoi e aule del Liceo Pacinotti Archimede si sono allagati a causa della rottura di alcuni termosifoni. È successo nella mattinata di oggi, martedì 28 novembre, nell'edificio di via Montaione, nel Municipio III a Roma. Tutta la scuola è stata evacuata, si tratta di centinaia di studenti dal primo al quinto anno dello Scientifico Sportivo e Scienze Applicate. Ad immortalare l'accaduto sono stati gli studenti, che hanno ripreso con gli smartphone le immagini dei corridoi allagati, video che ha pubblicato anche la pagina Instagram Welcome to Favelas e hanno ricevuto tantissimi commenti.

"Dobbiamo venire a scuola con le calosce" dice sarcasticamente uno studente. Nel frattempo l'Istituto scolastico ha provveduto a chiamare i tecnici per la riparazione delle rotture. Gli accertamenti sono in corso, ancora non è chiaro cosa sia successo. Il liceo era stato disoccupato ed erano riprese normalmente le lezioni, ancora non si sa se la scuola riaprirà domani o giovedì, gli studenti attendono la circolare dalla dirigente.

"Stamattina siamo entrati a scuola, i termosifoni si sono rotti e i corridoi si sono allagati – ha spiegato uno studente contattato da Fanpage.it – spesso i termosifoni non funzionano o funzionano poco, sono fatiscenti e antichi. Era già successo che si rompessero. Stamattina è accaduto tutto verso le 8.40, quando al secondo piano se ne è rotto uno dal quale ha iniziato a fuoriuscire l'acqua. Successivamente se ne è rotto un altro al terzo piano e l'acqua ha iniziato a uscire fuori anche dai termosifoni non rotti. La preside ha chiamato i rappresentanti di classe intorno alle 9.15 per evacuare le classi del primo e secondo piano, ma alle 10 è stata evacuato tutto l'edificio e siamo stati rimandati a casa".