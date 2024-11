video suggerito

Dopo giorni di tensione come sono finite le elezioni alla Sapienza: male la destra, bene la sinistra I risultati delle elezioni universitarie alla Sapienza di Roma: prima lista Sapienza Futura, seconda Liberiamo Sapienza. Terza Azione Universitaria, con poco più di 1800 voti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si sono concluse ieri le elezioni all'Università la Sapienza di Roma. Dopo giorni di tensione tra Azione Universitaria e i collettivi, con rischi di scontri e interventi della polizia, sono arrivati i risultati delle varie liste. Se la destra avanza rispetto al 2022, comunque, non riesce a nominare rappresentanti nel Senato accademico, dove entrano invece le liste ‘Sapienza Futura' (con la vittoria dedicata a Francesca Mandarino) con quattro posti, e ‘Liberiamo Sapienza‘, con due posti. Avanza anche Cambiare Rotta, che arriva dopo ‘Vento di cambiamento – Fenix', mentre ultime sono Link e Fronte della Gioventù Comunista. In totale a queste elezioni hanno votato tra il 25 e il 27% degli aventi diritto: un numero non altissimo, ma comunque migliore rispetto alla scorsa tornata elettorale.

La prima lista, Sapienza Futura, ha preso in totale 15.317 voti. Seconda Liberiamo Sapienza, con 8.964 voti. Terza Azione Universitaria, con 1.885 voti. Quarta Fenix – Vento di cambiamento, con 1.626 voti. A seguire Cambiare Rotta con 1.148 voti, Link con 894 voti, e Fronte della Gioventù comunista con 462 voti.

La vittoria di Sapienza Futura dedicata a Francesca Mandarino

Sapienza Futura, lista erede di Sapienza in Movimento vicina alla rettrice Antonella Polimeni, ha dedicato la vittoria a Francesca Mandarino, la ragazza di 21 anni morta in un incidente stradale la scorsa settimana. La giovane, studentessa di giurisprudenza, era candidata alle elezioni proprio con Sapienza Futura. "Oggi (ieri, ndr) 22 novembre 2024 siamo ancora la prima lista dell'ateneo più grande d'Europa con 15.137 voti. Un risultato straordinario che conferma il nostro impegno, una vittoria che dedichiamo a tutti voi e in particolare a Francesca Mandarino che non ha mai smesso di essere nei nostri pensieri in questi giorni. Grazie di tutto".

Liberiamo Sapienza: "La sinistra torna a eleggere negli organi centrali della nostra università"

Bene anche la lista di sinistra ‘Liberiamo Sapienza‘. "Abbiamo fatto la storia. Siamo 10 mila a Liberare Sapienza. Dopo 15 anni la sinistra unita torna a eleggere negli organi centrali della nostra università. Con 2 Senati Accademici, 1 Consiglio d'amministrazione, 1 Comitato per lo sport, il Senato dei Dottorandi e oltre 200 rappresentanti nelle facoltà, raggiungiamo un risultato storico. Adesso è ora di cambiare per un'università libera, gratuita e inclusiva".