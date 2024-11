Francesca Mandarino morta sulla Tiburtina in un incidente: la ragazza al volante positiva all’alcool

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Francesca Mandarino, morta nello schianto.

Al volante con un tasso alcolemico al doppio del limite di legge: è quanto risulta dagli esami effettuati sulla ragazza che si trovava al volante dell'Opel Mokka su cui viaggiavano i sei ragazzi rimasti coinvolti nel terribile incidente in via Tiburtina lo scorso fine settimana. Nello scontro, avvenuto nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024, è morta la ventunenne Francesca Mandarino. Gravemente ferito un altro ragazzo, uscito dal coma qualche giorno fa.

La giovane, una ventitreenne, al volante al momento dello schianto è già indagata per omicidio e lesioni stradali, dopo la denuncia dei caschi bianchi. Dopo i risultati del test alcolemico, però, non è escluso che la sua posizione possa aggravarsi: potrebbe esserle contestata anche la guida in stato di ebbrezza.

Il terribile incidente in via Tiburtina

Lo schianto è avvenuto al termine di una cena in via della Bufalotta a cui avevano partecipato i ragazzi che si trovava in auto. Si trattava di un evento per festeggiare la fine della campagna elettorale prima dell'inizio delle elezioni alla Sapienza.

A sinistra la fiaccolata alla Sapienza, a destra Francesca Mandarino.

Francesca Mandarino, già rappresentante d'istituto nel suo liceo in Calabria, si era candidata per diventare rappresentante degli studenti nella facoltà di Giurisprudenza dell'ateneo, con la lista Sapienza Futura. Proprio nelle vie della città universitaria, prima dell'inizio della tornata elettorale, colleghi, studenti e amici l'hanno ricordata con una fiaccolata nel tardo pomeriggio di lunedì.

Lo scontro è avvenuto lungo la strada del ritorno: Francesca Mandarino e il ragazzo rimasto ferito gravemente sarebbero scesi poco dopo. Sembra che avessero conosciuto la conducente venerdì stesso, dopo la cena, in un locale di viale Ippocrate. Erano quasi arrivati, quando c'è stato lo schianto contro il muro dopo aver tamponato una Fiat 500 con a bordo due giovani rimaste ferite, per fortuna lievemente.

L'arrivo dei soccorritori e l'ipotesi dell'eccessiva velocità

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori che avrebbero riferito di aver avvertito un "forte odore di alcol" nella macchina. C'è voluto del tempo prima di venire a conoscenza dei risultati del test alcolemico. La ventitreenne si sarebbe messa al volante, come riporta il Corriere della Sera, con un tasso alcolemico di 0.92 su 0.50 consentiti dalla legge.

Non è escluso, inoltre, che l'auto stesse viaggiando anche oltre i limiti di velocità consentiti: "Abbiamo sentito un'accelerata improvvisa, poi lo schianto", ha raccontato uno degli altri ragazzi a bordo dell'auto.