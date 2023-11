Dopo 50 anni chiude il Piccolo Bazar del signor Riad, uno scrigno di tesori a Garbatella L’invito del minisindaco Ciaccheri: “In queste settimane, un regalo, un addobbo di natale, una piccola sorpresa andiamo a comprarla al Piccolo Bazar. Sarà una prova d’affetto per un negozio storico del territorio”.

A cura di Enrico Tata

Per più di 50 anni, come dice il minisindaco della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, il negozio nel signor Riad è stato uno scrigno prezioso nascosto tra le strade del quartiere. Un luogo speciale che tra poco non ci sarà più perché il proprietario, che oggi ha 89 anni, ha annunciato che entro poche settimane il suo negozio chiuderà. Le motivazioni sono legate all'età e alla stanchezza, certamente, ma anche al caro affitto.

"Potremmo dire che finalmente il signor Riad, siriano di Garbatella, ( su cui andrebbe scritto un romanzo) potrà godere di un po' di meritato riposo.Mancano gli strumenti alle amministrazioni locali troppo spesso per invertire la rotta della crisi dei piccoli esercizi di quartiere ma nonostante ciò, qualcosa possiamo fare, insieme, come comunità", ha spiegato il presidente del Municipio VIII Ciaccheri.

L'invito di Ciaccheri: "In queste settimane comprate un regalo al Piccolo Bazar"

"In Inghilterra o negli Stati Uniti lo chiamano Cash Mob. In Italia anche si è iniziato a fare in tante forme. Anche qua ci siamo attivati sulle piccole librerie indipendenti del territorio o su reti di quartiere che si stanno organizzando. Come funziona? Intanto può funzionare se in queste settimane, un regalo, un addobbo di natale, una piccola sorpresa andremo a comprarla al Piccolo Bazar. In questo caso non invertirà la rotta ma sarà una prova d'affetto per un negozio storico del territorio e permetterà magari al Signor Riad di affrontare con più serenità il meritato riposo.Insieme, possiamo fare la differenza per i nostri quartieri", ha scritto ancora Ciaccheri sul suo profilo Faceboook.