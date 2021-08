Donna trovata morta nel Tevere: il marito ne aveva denunciato la scomparsa L’anziana trovata morta ieri nel Tevere è una settantaduenne che si è allontanata da casa mercoledì scorso e suo marito ne aveva denunciato la scomparsa. La speranza era di trovarla viva ma il giorno seguente le ricerche dei poliziotti si sono interrotte per il rinvenimento del corpo al ponte di Mezzocammino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il marito dell'anziana trovata morta nel Tevere all'altezza del ponte di Mezzocammino ne aveva denunciato la scomparsa alla Polizia di Stato. Da quanto si apprende la settantaduenne si era allontanata da casa ad inizio settimana in zona Tor Carbone e il coniuge non l'ha più vista rientrare. Preoccupandosi per la sua assenza, mercoledì 18 agosto si è rivolto in Commissariato e ha dato l'allarme, chiedendo l'aiuto delle forze dell'ordine, che si sono messe sulle sue tracce. La speranza era di ritrovarla viva, poi ieri il tragico rinvenimento, avvenuto poche ore dopo. La salma, che da un primo esame non presenta segni di violenza, è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà gli accertamenti per capire le cause del decesso. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto: l'ipotesi al momento maggiormente accreditata è che si sia trattato di un fatto accidentale. Forse la donna si trovava in strada in stato confusionale ed è precipitata.

L'anziana scomparsa trovata morta nel Tevere il giorno dopo

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, mentre poco dopo nel Lago Albano a Castel Ganbdolfo i sommozzatori recuperavano il cadavere di un uomo di età compresa tra i trenta e i quarant'anni, in avanzato stato di decomposizione, rinvenuto da un passante a 100 metri dalla riva di via dei Pescatori. Alcuni passanti hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 per quella che sembrava la sagoma di una donna nei pressi del ristorante Anaconda. Sul posto hanno lavorato i sommozzatori, che l'hanno riportata sulla banchina. Dopo alcune ore è stata accertata la sua identità, si trattava purtroppo di fatto della settantaduenne scomparsa il giorno prima, nei confronti della quale le forze dell'ordine hanno concluso le ricerche.