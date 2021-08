Due persone morte in acqua tra Roma e dintorni: una donna nel Tevere e un uomo nel Lago Albano Due persone sono state trovate morte in acqua tra Roma e provincia. I sommozzatori sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per recuperare il corpo di una donna di 72 anni nel Tevere all’altezza del viadotto di Mezzo Cammino, e un uomo in avanzato stato di decomposizione nel Lago Albano a Castel Gandolfo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine da Google Maps

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel Tevere. Il drammatico ritrovamento risale al primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 agosto ed è avvenuto nei pressi del viadotto Mezzo Cammino e del ristorante Anaconda. Si tratta di una donna di settantadue anni, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, né si conoscono le cause del decesso. Secondo le informazioni apprese poco prima delle ore 14 è arrivato l'allarme alla Sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, per la segnalazione di quella che sembrava essere una sagoma umana nel fiume. Sul posto è intervenuto il Nucleo Sommozzatori, che ha lavorato per recuperare il corpo. I pompieri sono entrati in acqua e lo hanno riportato sulla banchina. Presenti durante le operazioni gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto i primi accertamenti sulla salma e che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da capire perché sia stata ritrovata in quel posto e come ci sia arrivata, oltre alle cause del decesso, sulle quali sarà compito del medico legale far luce. I poliziotti stanno tentando di ricostruire l'identità della donna, cercando tra i nomi delle persone scomparse.

Uomo trovato morto nel Lago Albano

Sempre nel primo pomeriggio di oggi, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un'altra persona morta, questa volta nel Lago Albano, nel territorio di Castel Gandolfo, in provincia di Roma. Verso le ore 15 la squadra 15/A è intervenuta in via dei Pescatori di fronte al circolo Kayak, a seguito di una segnalazione. Il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione ed è stata disposta l'autopsia, per far luce sulle cause del decesso. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito, per ricostruire quanto successo.