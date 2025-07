video suggerito

Tragedia sfiorata al lago di Nemi, si tuffa in acqua e scivola contro gli scogli: ferito un 16enne Paura al lago di Nemi nella giornata di ieri, lunedì 30 giugno: un giovane tuffandosi con una corda è finito contro gli scogli. Trasferito in eliambulanza all'ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

Il lago di Nemi

Si è tuffato con una corda nel lago di Nemi, ma è scivolato in un dirupo. E si è schiantato contro gli scogli, riportando gravi ferite agli arti e al volto. È quanto accaduto ad un giovane di 16 anni nella giornata di ieri, lunedì 30 giugno 2025, mentre si trovava insieme a due amici. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli, dove si trova ancora adesso. È rimasto gravemente ferito, ma sarebbe potuta essere una tragedia.

Si tuffa e si schianta contro gli scogli: cosa è successo al lago di Nemi

I fatti risalgono alla giornata di ieri, lunedì primo luglio 2025, quando un ragazzo di circa 16 anni si è tuffato dal cosiddetto Alberone, nella zona che si trova sottostante a via Perino, nel territorio del comune di Genzano, con una corda. Si trovava per trascorrere un pomeriggio al lago con due suoi amici, quando ha deciso di lanciarsi in acqua a metà del pomeriggio, verso le ore 16.20.

Tragedia sfiorata al lago di Nemi: si tuffa e cade sulle rocce

Una tragedia sfiorata quella avvenuta ieri dopo che, anni fa, nei pressi dello stesso punto, ha perso la vita un ragazzo di 14 anni dopo una brutta caduta. Tuffandosi in acqua ieri, il giovane, fra qualche giorno sedicenne, è scivolato in un dirupo ed è finito fra gli scogli, sbattendo contro le rocce. L'allarme è scattato immediatamente e i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incidente nel minor tempo possibile. Fortunatamente ha soltanto riportato diverse ferite ed è arrivato in codice rosso. Si trova in prognosi riservata, ma sembra non essere in pericolo di vita.

L'arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i vigili del fuoco insieme al nucleo del Saf che hanno soccorso il giovane, estraendolo dalla zona impervia e rocciosa. Oltre a loro anche i carabinieri della stazione di Genzano, la Polizia Locale, agenti del locale commissariato, oltre al sindaco Carlo Zoccolotti e all'assessora Francesca Piccarreta, accorsi per cercare di comprendere cosa fosse accaduto.