Donna cade dalla finestra: passanti le fanno da materasso e la salvano Tragedia sfiorata a Cassino, dove una donna di 30 anni è precipitata dalla finestra di un’abitazione. A salvarla i passanti, che le hanno fatto da materasso, attutendo la caduta.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura per una donna di circa trent'anni, che è caduta dalla finestra di un'abitazione, ma grazie all'intervento dei passanti è viva. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, giovedì 26 gennaio, e sono avvenuti in via Zamosch nel Comune di Cassino, in provincia di Frosinone. Una vicenda, che sarebbe potuta culminare in tragedia, se non fosse stato per l'intervento dei cittadini. Delle persone infatti che si trovavano in strada, vedendola sono accorsi in suo aiuto. Hanno attutito la sua caduta, facendole da protezione, scongiurando che finisse sull'asfalto.

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 10.30 quando cittadini e commercianti della zona hanno udito delle urla provenire da un'abitazione. Si sono allarmati e fermandosi, hanno voluto capire cosa stesse accadendo.Una donna si è sporta da una finestra per chiedere aiuto. È salita in piedi sul davanzale, vedendola alcune persone si sotto messe sotto di lei, con l'intenzione di afferrarla al volo, per cercare di attutire la caduta. È poi è precipitata nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. I passanti sono riusciti a evitare la tragedia: la donna, finita su di loro, è salva.

Ferita, non rischia di morire. È stata comunque soccorsa e trasportata con l'ambulanza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove i medici l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto i rilievi di rito e ascoltato i presenti, raccogliendo dettagli utili ad accertare la dinamica dell'accaduto. I poliziotti hanno ascoltato anche un uomo, che al momento dei fatti era insieme a lei. Le indagini al momento sono in corso. Quando la paziente si sarà ripresa dallo spavento, ascolteranno anche lei.