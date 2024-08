video suggerito

Domani qualche timido piovasco a Roma, ma il caldo resterà da bollino rosso Qualche goccia di pioggia prevista per domani pomeriggio a Roma e nel Lazio, ma il caldo non allenterà la sua morsa. Le temperature massime resteranno infatti intorno ai 34 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Intorno alle 15/16 di domani, sabato 3 agosto 2024, sono previsti brevi e isolati piovaschi a Roma e in provincia, soprattutto sulle colline dei Castelli Romani. Ma si tratterà di pochi millimetri di acqua, precipitazioni che non faranno calare le temperature se non di uno o due gradi. Nella Capitale resterà l'allerta per caldo estremo: secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute sia domani che dopodomani saranno infatti giornate da bollino rosso, livello d'allarme 3, il più alto sulla scala del rischio. Le temperature massime, infatti, si attesteranno intorno ai 35 gradi, ma quelle percepite saranno intorno a 37/38. Intorno alle 8 di mattina, inoltre, il termometro segnerà già 26 gradi, domani, e 24 nella giornata di domenica.

Insomma, le temperature non scenderanno e per la prossima settimana si prevede una rimonta dell'anticiclone africano. Il caldo si farà sentire e per ora i meteorologi non sono in grado di indicare una data per una prima, vera ‘rottura' dell'estate.

Stando a quanto spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "le speranze di una "rinfrescata" imminente si sono sgretolate di fronte agli ultimi aggiornamenti meteo. Ciò che ci attende è, in realtà, un timido calo termico che farà fatica a far scendere le colonnine di mercurio sotto i 33-34°C nella maggior parte del Bel Paese".

Questo lieve calo nelle temperature "potrebbe portare comunque una relativa boccata d'ossigeno, migliorando leggermente la qualità dell'aria, soprattutto nelle giungle d'asfalto delle grandi città, dove l'afa regna sovrana. Ma attenzione a non illudersi: l'estate non ha ancora intenzione di abdicare dal suo trono di fuoco".