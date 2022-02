Distrugge con un palo di ferro 23 auto in sosta a Termini e ferisce un carabiniere (video) Un 21enne è stato arrestato per aver danneggiato 23 auto in sosta nei pressi della Stazione Termini e aver ferito un carabiniere.

A cura di Alessia Rabbai

L’uomo che ha distrutto i vetri delle auto in azione (Frame dal video di Welcome to Favelas)

Ha distrutto i vetri di ventitré auto in sosta con un palo della segnaletica stradale nei pressi della stazione Termini a Roma. A finire in manette è un ventunenne ghanese senza fissa dimora, che è stato arrestato per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, martedì 8 febbraio, e sono avvenuti in via di Porta San Lorenzo. Secondo informazioni apprese erano circa le ore 9 quando l'uomo si trovava in strada e ha colpito con il palo l'auto di servizio della Compagnia del Comando Stazione Roma San Lorenzo, che era di passaggio in zona con una pattuglia, durante i consueti controlli del territorio. Alla vista dell'uomo i militari si sono fermati, sono scesi dall'auto e hanno cercato di bloccarlo, per scongiurare che danneggiasse altre vetture, tentando di togliergli il palo dalla mani. Le immagini che lo mostrano in azione sono state pubblicate dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.

Un carabiniere ferito lievemente

Nel video pubblicato sui social network si vede chiaramente l'uomo che, brandendo il palo della segnalatica verticale, ha colpito ripetutamente una dopo l'altra le macchine dei cittadini del quartiere parecheggiate in strada davanti agli occhi spaventati dei passanti, distruggendo parabrezza, finestrini e lunotti e provocando ingenti danni ai malcapitati. Il ventunenne ha posto resistenza all'arresto e ha ferito leggermente un militare, che è rimasto lievemente contuso. Dato lo stato dell'uomo che era visibilmente alterato, è stato necessario l'intervento del personale sanitario, arrivato in ambulanza, mentre il carabiniere è stato visitato sul posto, ma da quanto si apprende non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ora il ventunenne si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.