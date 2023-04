Dipendente Carrefour finisce le ferie per curare un tumore: i colleghi le donano 400 ore Una donna di 47 anni è affetta dal 2018 da un tumore all’utero. Ogni 21 giorni deve sottoporsi a una seduta di chemioterapia e per questo ha finito le sue ore di ferie. I colleghi gliene hanno donate 400.

A cura di Enrico Tata

Una donna di 47 anni è affetta dal 2018 da un tumore all'utero. Per motivi burocratici la donna, dipendente di un supermercato Carrefour di Roma, è costretta a utilizzare le ferie accumulate per curarsi, dato che ogni 21 giorni è costretta a sottoporsi a una seduta di chemioterapia. In negativo di 400 ore a causa della malattia, i colleghi hanno deciso di farle un regalo: le hanno donato le loro ferie per permetterle di continuare a sostenere la terapia. "Ringrazio tutti i miei colleghi di tutti i punti vendita per le ore donate in questo momento così difficile della mia vita. Con il cuore in mano vi abbraccio tutti quanti", ha scritto commossa la donna su un bigliettino.

"Ha potuto usufruire delle ferie solidali grazie al gesto dei colleghi"

La notizia è stata riportata dal segretario territoriale della FISASCAT-CISL di Roma Capitale e Rieti, Giulia Falcucci, che ha raccontato così la vicenda: "Una lavoratrice di Carrefour, che era in negativo di 400 ore rispetto alle ferie a causa di importanti problematiche di salute, ha potuto usufruire delle ferie solidali, grazie a un importante gesto dei colleghi e all'autorizzazione dell'azienda. Si tratta di una bellissima notizia, che ricorda l'importanza della solidarietà e dei legami umani".

Nella stessa nota, Falcucci ha aggiunto che "è fondamentale restare vicino a chi vive momenti particolari di fragilità, facendo in modo che nessuno si senta solo. Anche questo è il ruolo del sindacato: rendere concreto ed effettivo il senso di unità e la disponibilità che sono già presenti in tante persone e di cui la società ha molto bisogno".