Dimessa dall’ospedale con un torcicollo, muore a 31 anni: venerdì i funerali di Sofia Rossi

Sofia Rossi

Sono stati organizzati per venerdì 25 luglio 2025 i funerali di Sofia Rossi, la trentunenne deceduta dopo essere stata dimessa dall'ospedale dopo un torcicollo sulla cui morte è stata aperta un'indagine per omicidio colposo.

L'appuntamento è per venerdì 25 luglio, alle ore 10:30, presso la chiesa di San Salvatore a Pignataro, in provincia di Teramo, nel luogo dopo le trentunenne dove è cresciuta e dove vivono ancora oggi i suoi genitori. Nel frattempo, però, presso l’ospedale Santa Scolastica, il giorno prima, nella giornata di giovedì 24 luglio, sarà allestita la camera ardente dove, a partire dalla mattina amici e conoscenti di Sofia Rossi potranno recarsi per un ultimo saluto.

La morte di Sofia Rossi dopo le dimissioni con un torcicollo

La trentunenne era stata dimessa dall'ospedale nella giornata di lunedì . Le erano stati svolti degli esami, poi era stata dimessa, con un torcicollo. Era stata ricoverata nel Frusinate, proprio nell'ospedale Santa Scolastica. Una volta tornata a casa sua, a Cassino, si è aggravata all'improvviso.

"Vomitava e respirava a fatica, quando l'ho sentita al telefono mi ha detto che stava male – ha raccontato la sorella di Sofia – Rantolanva. Il compagno Stefano ci ha raccontato che al suo rientro l'ha trovata agonizzante". È morta a quattro giorni dalle dimissioni in ospedale, il 18 luglio scorso.

Le indagini in corso sulla morte di Sofia Rossi dopo un torcicollo

Su quanto avvenuto a Sofia Rossi è stata aperta un'inchiesta. Una volta tornata a casa, con quello che sembrava essere un torcicollo, è morta dopo che le sue condizioni si erano aggravate improvvisamente. Nonostante i tentativi di soccorso e di rianimazione, per la trentunenne non c'è stato niente da fare: ne è stato dichiarato il decesso.

Si stanno svolgendo accertamenti per cercare di ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo, in attesa di ulteriori riscontri anche da parte della direzione sanitaria, continuano le indagini. L'obiettivo è fare chiarezza e comprendere cosa abbia portato alla morte la trentunenne.