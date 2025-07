“Hai il torcicollo”, e viene dimessa dall’ospedale: Sofia Rossi muore a 31 anni

Sofia Rossi si era sentita male la sera del 14 luglio, ed era andata in ospedale al Santa Scolastica di Cassino, dove è stata dimessa per una ‘sospetta cervicalgia’.

Sofia Rossi, 31enne residente a Pignataro Interamna, è morta nella notte del 18 luglio dopo che pochi giorni prima era andata all'ospedale Santa Scolastico di Cassino per dei fortissimi dolori al collo. Secondo le prime informazioni la donna si sarebbe sentita male la sera del 14 luglio. Portata al Santa Scolastica dal 118 con l'ambulanza, è stata visitata e sottoposta a visita per il fortissimo dolore al collo che stava accusando. Sofia Rossi è stata sottoposta a controlli ed esami, tra cui un elettrocardiogramma, ed è stata poi dimessa perché dagli esami non sarebbe stato riscontrato nulla di anomalo. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata dimessa per una ‘sospetta cervicalgia', ossia un torcicollo.

Una volta a casa però, le cose non sono migliorate. Il dolore al collo è tornato più forte di prima, irradiandosi su tutta la schiena. Un dolore tremendo, che questa notte l'ha spinta a richiedere nuovamente l'intervento del 118. Portata in ospedale con l'ambulanza, è però deceduta poche ore dopo, tra lo strazio della famiglia e degli amici che non si aspettavano un simile epilogo.

La salma di Sofia Rossi è stata posta sotto sequestro. Sul corpo della donna sarà eseguita l'autopsia per fare luce sulle cause della morte e capire cosa è accaduto. Ma soprattutto se vi sia un nesso tra il primo ricovero e il decesso, e se per caso sia stata fatta una diagnosi errata dai medici che l'hanno visitata durante il primo ricovero. Al momento non si ha notizia di patologie pregresse. Sembra che infatti, prima di questo momento, la ragazza non abbia mai avuto problemi di salute.