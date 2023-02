Difende 14enne vittima di bullismo: Simona, autista Atac nominata cavaliere della Repubblica Sergio Mattarella il 24 marzo prossimo consegnerà l’onorificenza di cavaliere della Repubblica a Simona Fedele, l’autista Atac 32enne che ha soccorso un giovane vittima di bullismo.

A cura di Alessia Rabbai

Simona Fedele

"Sono molto sorpresa, non mi aspettavo che il mio gesto potesse riscuotere un tale riconoscimento. L'ho fatto perché mi è venuto spontaneo, perché ho sentito che fosse la cosa giusta da fare in quel momento e poi ne sono dimenticata". Simona Fedele, l'autista Atac trentaduenne che ad ottobre del 2022 ha soccorso un ragazzo di quattordici anni vittima di bullismo, intervistata da Fanpage.it ha raccontato l'emozione di quando ieri ha ricevuto la telefonata dal Gabinetto del Quirinale, per l'onorificienza di cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Non si aspettava di essere contattata dai giornalisti, come di ricevere il prestigioso titolo.

Eppure il suo comportamento esemplare non è passato inosservato al presidente della Repubblica, che vuole premiarla. Simona ha ricevuto un invito in Quirinale per il prossimo 24 marzo, quando Sergio Mattarella le consegnerà la benemerenza. "All'inizio quando ho risposto al telefono pensavo fosse uno scherzo, ma dopo pochi secondi ho capito che era tutto vero e che cercavano me – ha raccontato emozionata – Non potevo immaginarlo, per me è un grande onore ricevere questo importante riconoscimento". A dicembre del 2022 Simona è già stata premiata in Campidoglio con la medaglia della città.

Campidoglio e Atac: "Orgogliosi dell'onorificenza"

Ad intervenire entusiasta sulla nomina dell'autista Atac l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè: "Siamo orgogliosi dell’onorificenza che il presidente Mattarella ha concesso a Simona Fedele, nominata cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana per il suo determinante e coraggioso intervento in difesa di un giovanissimo vittima di bullismo. A nome dell’amministrazione capitolina esprimo gratitudine nei confronti di Simona che con il suo gesto di straordinaria umanità ha dato lustro all’immagine di Atac e alla Capitale".

Il consiglio d'amministrazione Atac e il direttore generale Alberto Zorzan si sono dichiarati fieri del comportamento dei dipendenti come lei: "L'onorificenza concessa alla nostra conducente è un riconoscimento importante per Simona e per tutta Atac, che ha il privilegio di avere lavoratori come lei che operano con dedizione e professionalità".

Simona Fedele riceve la medaglia della città in Campidoglio

Simona ha soccorso un 14enne vittima di bullismo

I fatti risalgono ad una mattina di ottobre 2022 e si sono verificati nei pressi della stazione Termini a Roma. Simona era in servizio e sembrava un turno come un altro, quando si è accorta che in fermata c'era un gruppo di adolescenti. Alcuni di loro avevano preso di mira un quattordicenne che stava andando a scuola, spintonandolo, come per spingerlo sotto all'autobus. Sono saliti a bordo e sono iniziati gli insulti, gli strattonamenti e con un oggetto, probabilmente una riga o una penna, lo punzecchiavano sotto agli occhi. Nessuno tra i passeggeri sull'autobus si è mosso.

Simona che stava guidando si è accorta di quanto stava accadendo, ha fermato la vettura ed è scesa: "Ho chiesto al bambino si seguirmi e l'ho fatto entrare in cabina con me – ha detto – ho continuato il servizio e nel mentre gli ho chiesto come si chiamava, se stava bene e se poteva contattare i genitori". I coetanei sono scesi poco più avanti, mentre noi abbiamo proseguito la corsa fino al capolinea, dove ci ha raggiunto sua madre".