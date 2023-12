Diciotto gatti salvati da un accumulatore seriale: rapiti ai proprietari, li chiudeva in casa Rapiva i gatti ai proprietari chiudendoli in casa mentre lui si occupava della moglie malata in una situazione di totale degrado. I diciotto mici salvati verranno dati in adozione o restituiti alle famiglie.

A cura di Alessia Rabbai

Diciotto gatti sono stati salvati dalle forze dell'ordine dai volontari dell'Enpa di Pomezia e dei veterinari della Asl Roma 6, tolti ad un accumulatore seriale. L'uomo, come riporta Il Corriere della Sera, li avrebbe rubati ai proprietari quando erano in strada, chiudendoli in casa per far in modo che non andassero via. Il blitz risale allo scorso lunedì 27 novembre ed è avvenuto a Torvaianica, sul litorale Sud della provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito i mici erano chiusi dentro ad un piccolo terrazzo blindato dal quale non potevano uscire. Una vicenda che ricorda molto il caso dell'accumulatrice seriale di via Lavinio a Roma.

L'uomo accudiva la moglie malata

L'uomo viveva in condizioni particolari, lui pensionato con la moglie malata che doveva accudire da solo. I servizi sociali del Comune data la situazione in cui si trovava la coppia hanno deciso di affidare la donna ad una struttura, che si occupi di lei. Nei confronti dell'uomo erano già stati fatti alcuni esposti, le forze dell'ordine hanno provato ad entrare varie volte all'interno della sua abitazione, ma non c'erano mai riuscite. Fino a quando sono entrate e hanno trovato i gatti.

I gatti salvati verranno dati in adozione

Nell'appartamento di Torvaianica c'erano un forte odore, sporcizia e degrado, una chiara condizione di disagio. I volontari dell'Enpa e delle assiciazioni animaliste si sono attivati per dare in adozione i gatti. Ma c'è chi nelle foto riconosce i propri scomparsi e mai più tornati a casa. In attesa di trovare una nuova famiglia o di far ritorno a casa i gatti sono stati portati al gattile di Valle Grande.