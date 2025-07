Detenuto suicida nel carcere di Frosinone: “Schiacciato dalla solitudine, nessun contatto con l’esterno”

Un detenuto è morto dopo che venerdì scorso ha tentato il suicidio nel carcere di Frosinone. Subito soccorso e portato in ospedale, è stato immediatamente preso in carico dai medici che hanno provato di tutto per salvargli la vita. Purtroppo tutti i tentativi non sono andati a buon fine, il cuore del ragazzo non ha retto. Le lesioni riportate nel tentativo di togliersi la vita si sono verificate gravi e irreversibili. Oggi, purtroppo, il decesso.

A dare notizia della morte del ragazzo è stato il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. "Non ce l’ha fatta il ragazzo che ha tentato il suicidio venerdì scorso nel carcere di Frosinone – le parole di Anastasia -. Era stato soccorso e portato in ospedale, ma non ce l’ha fatta. Aveva trent’anni, tossicodipendente, condannato in via definitiva per un cumulo di reati minori. Arrivato da Rebibbia a dicembre, non aveva alcun rapporto con l’esterno. La solitudine uccide, in carcere più che fuori, e il carcere non ce la fa a mettere le pezze a un mondo a rovescio, in cui la giustizia penale è soffocata dalla marginalità che merita altre risposte e altre politiche pubbliche".

Non è la prima volta che un detenuto si toglie la vita in carcere perché completamente solo. A febbraio un episodio simile, sempre nel carcere di Frosinone. Andrea, un uomo di 51 anni, si è tolto la vita un anno prima di finire di scontare la sua pena. Era completamente solo, non faceva colloqui da tempo e nessuno lo andava a trovare. Anche lui con problemi di tossicodipendenza, on ha più retto alla solitudine, e a febbraio ha deciso di togliersi la vita.