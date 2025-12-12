Detenuta morta nella notte a Rebibbia, indaga la penitenziaria: rinviati i ‘Giochi della Speranza’

Una detenuta è morta questa notte nel carcere di Rebibbia. Le circostanze sono ancora da chiarire. Sul caso indagano gli agenti della Polizia penitenziaria.

Una detenuta è morta questa notte in circostanze da chiarire nel carcere di Rebibbia. Sono stati quindi rinviati, a data da destinarsi, i Giochi della Speranza, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dalla rete di magistrati ‘Sport e legalità'. Sul caso indagano gli agenti della Polizia penitenziaria.

Proprio questa mattina, anche alla presenza della deputata del Partito Democratico Michela Di Biase, si sarebbero dovuti tenere i ‘Giochi della Speranza', nell'ambito delle iniziative promosse per il Giubileo dei detenuti. Una giornata dedicata allo sport che avrebbe dovuto vedere coinvolte detenute, guardie penitenziarie, e magistrati, e che è stata però, vista l'eccezionalità della situazione, rinviata a data da destinarsi per rispetto alla donna e alla sua famiglia.

Cosa sia accaduto, ancora non è chiaro al momento. La donna è stata trovata morta all'interno della sua cella del carcere di Rebibbia, e ogni tentativo di soccorso è stato purtroppo inutile. La salma sarà ispezionata dal medico legale: non è ancora chiaro infatti se la morte sia avvenuta per cause naturali, un malore improvviso o per altri motivi. Le indagini sono attualmente in corso.