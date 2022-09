Derubata la tomba della ricercatrice Doriana Scittarelli, l’amica: “Cattivi e vuoti, mi fate pena” Un furto di alcuni oggetti dalla tomba della migliore amica, la ricercatrice Doriana Scittarelli, morta tre mesi fa in un incidente: lo sfogo sui social.

A cura di Beatrice Tominic

Doriana Scittarelli, foto da Facebook.

Ancora un furto nel cimitero di Sant'Apollinare, comune in provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi qualcuno ha rubato dalla tomba di Doriana Scittarelli, dottoressa ricercatrice morta appena tre mesi fa, una tomba ed un rosario. La denuncia è arrivata sui social, con una lettera aperta che una delle migliori amiche della ragazza ha scritto rivolgendosi direttamente ai ladri. "Cattive e vuote", così vengono definite dall'amica di Doriana le persone che hanno derubato gli oggetti che si trovavano ai piedi della tomba. "Mi fate pena, riconsegnate tutto e vergognatevi", ha scritto.

La lettera aperta della migliore amica

"Non sono solita condividere sui social polemiche e miei sfoghi personali, ma questa volta è diverso! – ha scritto sui social la ragazza, spiegando che non è la prima volta che succede qualcosa di simile – Sono anni ormai che leggo di persone del mio paese che si lamentano perché trovano le tombe dei propri cari derubate, mi ha sempre fatto schifo tutto ciò, ora però che la cosa mi riguarda personalmente non riesco proprio a stare zitta!"

Poi inizia a ricordare la sua migliore amica, morta lo scorso 22 giugno a 29 anni a seguito di un tragico incidente a Mantova avvenuto mentre si stava recando all'università: appassionata di chimica tanto da farne il suo mestiere, lavorava come ricercatrice nel capoluogo lombardo. Dopo sei tragici giorni dall'incidente in auto, Doriana è morta in ospedale: la famiglia ha dato il consenso per l'espianto degli organi.

"Quasi 3 mesi fa ho perso una delle persone più importanti della mia vita. Noi amici e la sua famiglia portiamo spesso dei pensierini, degli oggetti di poco valore economico ma di immenso valore affettivo per sentirla più vicina. E oggi abbiamo scoperto che qualcuno ha rubato una collana e un rosario dalla tomba di Doriana. Ma come si fa, perché? Perché bisogna essere così insensibili così cattivi e così “vuoti” da poter far questo!? Perché!?", si chiede disperatamente. E poi conclude lanciando un appello: "Spero che queste parole arrivino a chi ha compiuto il gesto e che chiunque abbia fatto ciò, trovi anche il coraggio e il buon senso di riportare le cose che ha rubato dalla tomba di una ragazza di 29 anni, provo solo tanta pena per voi! Facciamo qualcosa affinché non avvengano più queste cose”.