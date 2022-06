La storia di Doriana, morta in un incidente: cresciuta con due mamme e emigrata nonostante la laurea a pieni voti Doriana è morta in un terribile incidente stradale: 29 anni, laureata con pieni voti, stava svolgendo un tirocinio in provincia di Mantova.

A cura di Ilaria Quattrone

Doriana, la ragazza di 29 anni morta nell’incidente (Fonte: Facebook)

Aveva appena prelevato dei campioni dalla TomaPaint di Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, quando a un certo punto si è schiantata contro un muretto di un'abitazione ed è finita in un canale. È rimasta lì per venti minuti. Tanti, troppi. Minuti che le hanno causato dei traumi e delle ferite tali da provocarle la morte dopo sei giorni. Doriana Scittarelli è deceduta all'età di 29 anni.

La morte del padre e il ritorno nel Lazio

L'incidente è avvenuto attorno alle 8 del 22 giugno. Non è chiaro cosa possa averlo provocato se un malore, una distrazione o peggio di un colpo di sonno. Laureata con i massimi dei voti, era nata in Veneto. Dopo la morte del padre, avvenuta quando la ragazza aveva solo due anni, si era trasferita nel basso Lazio terra di origine della madre. Da lì aveva sempre vissuto a Sant'Apollinare (Frosinone). A crescerla erano state, come aveva raccontato in un'intervista, le sue due mamme: la madre Gianna e una zia.

Cresciuta con la madre e la zia

La ragazza era stata contattata e aveva raccontato la sua storia dopo aver lasciato un commento sotto la pagina Instagram di Guglielmo Scilla. L'attore e youtuber aveva condiviso un post in cui polemizzava su alcune campagne pubblicitarie contrarie alle famiglie arcobaleno.

Un post che ha smosso Doriana che aveva deciso di appoggiare le parole di Scilla raccontando la sua storia: "Quello che vorrei fosse chiaro a tutti è che un bambino per crescere bene, in salute, con dei principi, felice, ha solo bisogno di tanto amore. Io – aveva poi raccontato in un'intervista – ho ricevuto questo amore da due mamme, c’è chi lo riceve da una mamma e un papà, chi da due papà, chi solo da una mamma e chi solo da un papà".

Il consenso per l'espianto degli organi

Per il momento non è stata ancora fissata una data per il funerale. La sua famiglia ha dato il consenso per l'espianto degli organi. La salma poi rientrerà ad Apollinare, comune di appena mille abitanti, dove amici e parenti potranno salutarla per l'ultima volta.