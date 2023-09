Derubano un birrificio, si danno alla fuga e tamponano l’auto dei carabinieri: arrestate 3 persone Dopo il furto sono fuggiti a bordo della loro automobile correndo lungo via della Pisana fino a quando non hanno tamponato un’automobile: quella dei carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

È successo la notte scorsa a Roma, lungo via della Pisana, nel quadrante ovest della capitale. Dopo un furto, un'automobile con a bordo due persone oltre al conducente si è data alla fuga, correndo lungo l'arteria romana quando, ad un certo punto, si è scontrata con un'altra vettura, dei carabinieri.

A bordo della seconda automobile si trovavano i militari della stazione di Torrino nord che stavano raggiungendo un birrificio poco distante. Dall'azienda era appena arrivata la segnalazione di un furto e loro si sono messi immediatamente al lavoro, per arrivare nel birrificio e raccogliere denuncia e per cercare di rintracciare i ladri. Ciò che non sapevano i carabinieri è che, a bordo dell'automobile che li aveva tamponati, si trovavano i tre ladri che stavano cercando.

Il tamponamento con la macchina de carabinieri

Non la serata più fortunata per i tre ladri che, in fuga dal birrificio, hanno tamponato l'automobile dei carabinieri che si era appena messa sulle loro tracce. I militari rimasti coinvolti nel sinistro, inviati dalla caserma del Torrino nord, nel quadrante sud ovest della capitale, hanno immediatamente allertato i colleghi del nucleo radiomobile che sono subito giunti sul posto.

I due carabinieri che si trovavano nell'automobile tamponata sono stati trasportati all'Ospedale San Camillo e all'Aurelia Hospital per le lesioni riportate, non rischiano la vita.

L'arresto dei tre ladri

Pochi minuti dopo i militari hanno raggiunto i colleghi e hanno bloccato i tre uomini di 24, 32 e 37 anni, provenienti dai campi di via di Salone. I carabinieri hanno controllato l'interno della loro automobile e al suo interno hanno rinvenuto l'intera refurtiva, di circa mille euro, oltre a cappellini e strumenti da scasso. Dopo il ritrovamento, l'automobile è stata sequestrata e i tre arrestati. Sul posto, oltre ai militari, in breve tempo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi relativi al tamponamento.