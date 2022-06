Deragliamento del treno ad alta velocità, i pm di Roma aprono un’inchiesta È stata aperta un’inchiesta sul deragliamento del vagone del treno ad alta velocità avvenuto ieri a Roma, sulla tratta Torino-Napoli.

A cura di Beatrice Tominic

Le immagini delle operazioni dei vigili del fuoco nella galleria

Mentre sono ancora in corso i disagi sulla rete ferroviaria italiana, fra ritardi, variazioni e cancellazione di treni sull'alta velocità e non solo, continuano i controlli per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e, soprattutto, chi siano i responsabili.

I pm della capitale, proprio a proposito dell'incidente ferroviario accaduto ieri nella capitale, hanno aperto un fascicolo di indagine: al momento il procedimento è contro ignoti, ma per ora si ipotizza il reato di delitti colposi di pericolo, sancito dall'articolo 450 del codice penale. Nella stessa giornata di ieri, a seguito del deragliamento avvenuto nel pomeriggio, i magistrati romani hanno effettuato un sopralluogo con gli ispettori del lavoro: nel frattempo, inoltre, è già stata disposta una consulenza tecnica.