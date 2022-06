Treni in forte ritardo per l’incidente ferroviario a Roma: fino a 5 ore di attesa Giornata di passione per i viaggiatori che sono rimasti coinvolti nei ritardi dovuti all’incidente ferroviario a Roma. I tempi d’attesa vanno da un’ora e mezza a 5 ore.

A cura di Alessia Rabbai

I treni in ritardo per l’incidente ferroviario (Foto di Daniele Angrisani)

Treni in forte ritardo per l'incidente ferroviario a Roma. Si segnalano fino a 5 ore di attesa per i convogli, il treno deragliato ha provocato gravi rallentamenti alla circolazione ferroviaria. È stato un pomeriggio di passione quello di venerdì 3 giugno per i viaggiatori da Nord a Sud Italia, con forti ripercussioni a causa del treno dell'Alta velocità 9311 Torino-Napoli, che è deragliato all'interno della galleria Serenissima. Disagi che sono iniziati poco dopo l'ora di pranzo e che sono proseguiti nel pomeriggio fino a sera. Si registra una media di un’ora e mezza di ritardo.

Un treno diretto a Trieste intorno alle 20 presenta cinque ore di ritardo. Le persone sono in viaggio in occasione del ponte del 2 giugno, tante con le valigie e in attesa del passaggio del proprio treno hanno scattato foto ai tabelloni nelle stazioni ferroviarie e della gente in attesa che ha affollato le banchine, pubblicandole sui social network.

Il treno deragliato a Roma

Fortunatamente nell'incidente ferroviario, che si è verificato a causa del deragliamento di una carrozza, non ci sono stati feriti. La paura però è stata tanta tra i passeggeri che viaggiavano all'interno del treno. Un uomo ha raccontato a Fanpage.it che sono stati "attimi di panico, eravamo al buio, siamo rimasti bloccati nella carrozza per circa un'ora, faceva caldo e l'aria condizionata non c'era". Ad arrivare in loro soccorso sono stati i vigili del fuoco, che con tre squadre sono entrati all'interno della galleria ed hanno evacuato tutti e 250 i passeggeri, facendoli camminare in fila indiana insieme ai loro bagagli fino all'uscita e mettendoli in salvo.

"Si è trattato di uno svio – ha spiegato a Fanpage.it il comandante dei vigili del fuoco di Roma Alessandro Paola – fortunatamente il treno non si è ribatato scongiurando conseguenze ben più gravi". Alcuni dei passeggeri diretti in altre città che non hanno potuto raggiungerle in giornata hanno raccontato che si fermeranno nella Capitale per una notte, in attesa di prendere nuovamente il treno spostandosi domani.