Incidente di un treno dell’Alta Velocità a Roma, carrozza esce dai binari: nessun ferito, forti ritardi sulla linea Si è verificato oggi a Roma un incidente su un treno dell’alta velocità in viaggio da Torino a Napoli: l’ultima carrozza ha deragliato nella galleria Serenissima, nessun ferito tra gli oltre 200 passeggeri a bordo. Previsti ritardi fino a 90 minuti, sospesa la Roma-Sulmona.

A cura di Beatrice Tominic

Il treno Frecciarossa 9311 in viaggio da Torino a Napoli è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima di Roma intorno alle 14: l'ultima carrozza ha deragliato, ma l'uscita dai binari non ha provocato morti o feriti tra gli oltre 200 passeggeri a bordo. Da chiarire le cause dell'incidente, in tilt la circolazione dei treni: secondo Rfi, sono previsti ritardi fino a 90 minuti, mentre è sospesa la tratta Roma-Sulmona.

I pompieri sono riusciti a raggiungere il punto dell'incidente da pochi minuti: nonostante non sia stato originato alcun rogo, prima si è reso necessario disattivare l'alta tensione. Da un primo controllo sembra che la parte coinvolta nell'incidente sia l'ultimo vagone che, secondo le prime ipotesi, potrebbe aver deragliato e poi essere andato contro alla banchina.

Sul posto sono immediatamente arrivate squadre dei vigili del fuoco che, come si legge sul loro profilo ufficiale di Twitter, stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima: la situazione resta in corso di accertamento.

L'arrivo dei vigili del fuoco

Una volta allertata, la squadra operativa ha inviato sul luogo tre squadre di vigili del fuoco, un arro sollevamenti, il nucleo USAR e il carro autoprotettori in via Albona a Roma, nella zona compresa fra le stazioni Serenissima e Prenestina, fermata lungo la ferrovia RFI Roma- Pescara per un incidente all’interno della galleria ferroviaria. Sul posto sono arrivati in breve tempo anche il Comandante, i funzionari di guardia, i tecnici RFI e la Polizia Ferroviaria: a loro si sono aggiunti anche i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118.

Gli aggiornamenti di Rfi

Stando all'ultimo aggiornamento pubblicato da Rfi sul suo sito alle ore 16, sulla linea AV Roma Napoli, il traffico ferroviario è fortemente rallentato.

Nel sito si legge: "Sulla linea AV Roma – Napoli, il traffico ferroviario è fortemente rallentato in prossimità di Roma Prenestina per un inconveniente tecnico sulla linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni sono deviati su linee convenzionali, con rallentamenti fino a 90 minuti. Il traffico è momentaneamente sospeso sulla linea della relazione Roma – Sulmona e rallentato su linee Roma – Cassino e Roma – Formia. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti."