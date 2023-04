Denuncia su Twitter, l’annuncio shock alla metro: “Buttiamo sta sigaretta o t’a devo ficcà ar c…?” La denuncia arriva dal profilo Twitter ‘Mercurio Viaggiatore’. Per il momento Atac non conferma né smentisce la segnalazione.



"Te, direzione Anagnina, la buttamo ‘sta sigaretta o t'a devo ficcà ar c…?". Questo l'annuncio che un passeggero ha sentito alle 19.50 di ieri, venerdì 31 marzo, dagli altoparlanti della stazione della Metro A San Giovanni. La denuncia arriva dal profilo Twitter ‘Mercurio Viaggiatore'. Per il momento Atac non conferma né smentisce la segnalazione.

"Non è la prima volta, annunci del genere in altre stazioni Metro con incipit "a cretino!" "a deficiente!" etc..", si legge ancora su Twitter. Spiega Mercurio Viaggiatore: "L'annuncio era rivolto a qualcuno sulla banchina direzione Anagnina, io ero direzione Battistini, c'erano cmq tanti ragazzini adolescenti, come capita di norma venerdì e sabato pomeriggio".

Il precedente, l'annuncio: "Attenti agli zingari"

Recentemente la giornalista Francesca Mannocchi ha denunciato su Twitter di aver ascoltato questo annuncio dall'altoparlante: "Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari'. Poi torna ad annunciare le fermate, ‘prossima fermata Barberini, uscita lato destro'. Chiedo al sindaco Gualtieri se è ammissibile".

Atac ha ammesso l'errore in una nota ufficiale: "L'azienda una volta ricevuta la segnalazione, si è subito attivata e ha individuato il responsabile dell'annuncio offensivo e discriminatorio emesso in una stazione della metro A. L'annuncio non era ovviamente registrato. Si è trattata di una iniziativa personale che l'azienda giudica inaccettabile. Il responsabile, quindi, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare".