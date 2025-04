Decine di ragazzini ripresi mentre spaccano le auto dei residenti a Don Bosco: indaga la polizia Auto prese d’assalto nella notte in zona Don Bosco a Roma. Almeno quattro le vetture distrutte da un gruppo di ragazzi a volto coperto. Sulla dinamica indaga la Polizia di Stato. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. L’episodio vandalico è stato ripreso da un residente della zona e caricato sui social. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

Auto vandalizzate a Don Bosco foto Instagram Welcome to Favelas

Auto parcheggiate distrutte da un gruppo di ragazzini in via Statilio Ottato, zona Don Bosco di Roma. Accade nella tarda serata di domenica, 27 aprile. A riprendere la scena dal proprio balcone un residente della zona. Il video è stato pubblicato sui social dalla pagina Welcome to Favelas. Ignoti al momento i colpevoli o il motivo dell'episodio vandalico. Dalle immagini circolate sul web si vede un gruppo di ragazzi, almeno una quindicina con il volto coperto, vandalizzare le auto parcheggiate nell'area. Con mazze e bastoni il gruppo distrugge indisturbato i vetri delle vetture ferme sulla strada per poi dileguarsi verso piazza Quinto Curzio.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Diversi residenti della zona hanno commentato le immagini circolate sul web. Gli utenti non si dicono sorpresi da certi episodi di questo tipo che accadono sempre più spesso nel quartiere. "Ormai siamo alla deriva bisogna avere paura anche a portare giù il cane", scrive una donna della zona, commentando il video su Instagram.

Non sembra che i colpevoli avessero preso di mira una macchina in particolare, ma dal video si può vedere come il gruppo colpisca indistintamente le auto parcheggiate più vicine alla loro furia. Gli agenti anche attraverso le immagini circolate sui social stanno cercando di ricostruire l'atto vandalico. Sembrerebbe che i colpevoli fossero riuniti davanti una sala giochi aperta nella zona in questione. Allontanandosi in gruppo dal locale per dinamiche ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, il gruppo si sarebbe avventato sulle prime macchine ferme sulla via distruggendo i finestrini e gli specchietti. Colpite e danneggiate circa quattro auto che erano ferme nella via.