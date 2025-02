video suggerito

Daniela Gambardella travolta e uccisa a 19 anni davanti al centro commerciale: alcol test sul conducente Daniela Gambardella è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce davanti al centro commerciale Maximo. Aveva 19 anni ed è morta sul colpo. Indagini in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Daniela Gambardella, la diciannovenne morta investita a Roma.

Stava attraversando la strada davanti al centro commerciale Maximo, dove lavorava, sulla via Laurentina, quando è stata investita da un'automobile. Il tragico incidente si è verificato verso le 13 di ieri, martedì 25 febbraio 2025, all'ora di pranzo. La giovane, una ragazza di appena 19 anni originaria di Pagani, in provincia di Salerno, stava rientrando a casa dopo il lavoro quando è stata travolta. Si chiamava Daniela Gambardella.

Alla guida dell'automobile che l'ha travolta, che viaggiava in direzione centro, un uomo di 72 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Nei suoi confronti sono scattati gli esami di rito per chiarire l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti: non è escluso che possa essere indagato per omicidio stradale.

Investita a Roma mentre attraversa la strada: cosa è successo

Come anticipato, l'incidente è avvenuto a metà della giornata di ieri. La giovane stava attraversando la strada davanti al centro commerciale, per rientrare a casa, quando è stata investita. Subito dopo aver investito la ragazza, l'uomo alla guida dell'automobile, un settantaduenne, si è fermato ha chiamato aiuto e ha prestato soccorso. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione del terribile schianto, sono arrivati i caschi bianchi che hanno preso in gestione la viabilità del tratto di strada coinvolto e hanno iniziato i rilievi del caso.

Nel frattempo, oltre agli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dai resti dell'abitacolo, affidandola agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Per la diciannovenne, però, non c'è stato niente da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e la ragazza non si è più ripresa.

Chi era Daniela Gambardella, al 19enne travolta e uccisa davanti al Maximo

Si chiamava Daniela Gambardella e aveva 19 anni. Originaria di Pagani, in provincia di Salerno, si era diplomata la scorsa estate al Convitto Nazionale Torquato Tasso di Salerno ed era arrivata nella capitale da qualche mese, per continuare gli studi in università. La giovane aveva trovato, inoltre, lavoro al centro commerciale Maximo. L'incidente è avvenuto all'uscita dal suo turno in negozio.

Daniela Gambardella, la giovane travolta e uccisa davanti al Maximo in via Laurantina.

"Siamo sgomenti e ci associamo tutti al profondo dolore che ha colpito i suoi cari, ricordando una studentessa brillante che si è sempre distinta in tutte le attività – è il messaggio di cordoglio del Convitto Nazionale Torquato Tasso di Salerno, affidato ai social – Addio, Daniela, stroncata nel fiore degli anni! Dal cielo potrai fotografare e fare servizi e riprese per l’universo intero!"

Le indagini in corso: il punto sulla vicenda

L'automobile che ha investito la giovane, una Mercedes,è stata immediatamente posta sotto sequestro e presto sarà sottoposta ad una perizia tecnica. Sono state aperte le indagini. Ancora da chiarire se l'incidente sia avvenuto sulle strisce pedonali o meno e la velocità a cui viaggiava l'automobile. Non ancora stabilito con certezza, infine, chi dei due non abbia rispettato il semaforo: se la giovane che stava attraversando la strada o il settantaduenne al volante che ora rischia comunque di essere indagato per omicidio stradale.

Al vaglio degli inquirenti le immagini dei video di sorveglianza della zona, in particolare quelli raccolti dai semafori e dall'area commerciale che verranno presto confrontate con le testimonianze raccolte fino ad ora. Nel frattempo, dopo lo schianto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga: i risultati sono attesi nelle prossime ore.