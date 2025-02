video suggerito

È Daniela Gambardella la 19enne travolta e uccisa da un anziano a Roma: tornava a casa dopo il lavoro La giovane stava tornando a casa dopo aver lavorato nel centro commerciale Maximo quando è stata travolta sulle strisce da un 72enne. Sembra che l’uomo viaggiasse a velocità sostenuta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Daniela Gambardella la ragazza di 19 anni investita oggi a Roma in via Laurentina, mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti il centro commerciale Maximo. Originaria di Salerno, lavorava proprio nel centro commerciale come receptionist per una compagnia telefonica: quando è stata travolta da un uomo di 72 anni che guidava un Suv della Mercedes, stava andando a prendere l'autobus per tornare a casa. Per Gambardella non c'è stato nulla da fare: è stata trascinata sotto la vettura per diversi metri ed è morta sul colpo. Illeso, ma sotto shock, l'anziano che l'ha investita, portato all'ospedale per i test alcolemici e tossicologici di rito.

"Una terribile notizia ci giunge da Roma e ci lascia senza parole: la nostra studentessa Daniela Gambardella, diplomata l’estate scorsa, è scomparsa tragicamente nella capitale dove attendeva agli studi universitari – il post di ricordo della sua vecchia scuola – Siamo sgomenti e ci associamo tutti al profondo dolore che ha colpito i suoi cari, ricordando una studentessa brillante che si è sempre distinta in tutte le attività. Addio, Daniela, stroncata nel fiore degli anni! Dal cielo potrai fotografare e fare servizi e riprese per l’universo intero!".

L'incidente è avvenuto oggi verso le 13 in via Laurentina, davanti al centro commerciale Maximo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, l'auto con a bordo il 72enne procedeva spedita quando ha travolto la ragazza. Una delle ipotesi è che l'uomo viaggiasse a velocità sostenuta. Ancora da chiarire se la ragazza abbia attraversato con il semaforo pedonale rosso oppure verde.